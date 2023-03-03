يلا كورة: بث مباشر يلا شوت الان مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم SSC Sport الدوري السعودي بث تويتر

مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي 2022/2023 Al Nassr FC Al Batin هي الأكثر روجًا الآن على محرك بحث جوجل في الوطن العربي، حيث سيخوض فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مباراة سهلة اليوم في دوري روشن السعودي.

ويسعى رنالدو لاستكمال انجازاته والاستمرار في التهديف، حيث سجل حتى الآن 8 أهداف مع النصر خلال مشاركته في البطولات الرسمية، وفيما لي نقدم لكم موعد مباراة النصر ضد باطن في الدوري السعودي 2022/2023، بالإضافة إلى ترددات 3 قنوات مفتوحة يمكن أن تنقل المباراة بشكل مكاني للجماهير العربية، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع وترتيبهما في الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد باطن في الدوري السعودي 2022/2023 بتوقيت الدول العربية

وعن موعد مباراة النصر ضد باطن في الدوري السعودي 2022/2023، يحل فريق الباطن ضيفًا على ملعب استاد مرسول بارك بمدينة الرياضية عاصمة المملكة العربية السعودية لمواجهة غريمه النصر السعودي اليوم الجمعة الموافق 3 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وسيتاح بث مباشر مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس، طرابلس الخرطوم، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض والدوحة، دمشق، الأردن، المنامة، بغداد، صنعاء، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر الرباط.

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3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل مجموعة قنوات الرياضية السعودية SSC كافة مباريات دوري روشن السعودي 2022/2023 على مختلف قنواتها الرياضية، كما هناك عدد من القنوات المفتوحة لـ SSC على قمري بدري سات وعرب سات، أما القنوات الرياضية السعودية SSC على النايل سات، جميعها مشفرة، ونستعرض معكم فيما يلي تردد 3 قنوات مفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية يمكن أن تتيح مشاهدة مباراة النصر ضد الباطن اليوم بث مباشر الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

تردد قناة الرياضية السعودية SSC

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

تردد SSC Sport 1

تردد SSC Sport 5

قمر صناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

قمر صناعي: بدر سات

التردد: 12532

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تطبيق إلكتروني يتيح مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم بث مباشر الدوري السعودي

يتيح تطبيق شاهد نت الإلكتروني مشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم بث مباشر الدوري السعودي، حيث يمكن للجماهير وعشان رونالدو تنزيل التطبيق من آب ستور أو جوجل بلاي، ثم الاشتراك المدفوع في الباقة الرياضية، وبعدها يمكنك مشاهدة المباراة عبر الهاتف المحمول

تشكيل النصر السعودي ضد الباطن

قد يختار المدرب الفرنسي رودي جارسيا تشكيل النصر السعودي التالي لمواجهة الباطن اليوم في الدوري السعودي.

تشكيل النصر ضد الباطن

حارس المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

نواف العقيدي

غيسلان كونان

عبدالله مادو

عبدالإله العمري

سلطان الغنام

عبدالله الخيبري

لويس جوستافو

عبدالرحمن غريب

سامي النجعي

أيمن يحيى

كريستيانو رونالدو

تشكيل الباطن السعودي ضد النصر

أما على الجانب الآخر، قد يختار المدرب الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش تشكيل الباطن السعودي التالي لمواجهة النصر اليوم في الدوري السعودي.

تشكيل الباطن ضد النصر

حارس المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

مارتن كامبانيا

محمد ناجي

أنتونيو

شافيز

بدر الشمري

محمد رايحي

القرني

الجبلي

سامي

حسين العيسى

فابيو آبرو

حكم مباراة النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم النصر والباطن اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

سامي الجريس: حكم ساحة.

مساعد أول: سعد السبيعي.

مساعد ثانٍ: عما عسكر.

الحكم الرابع: مشعل الشهري.

حكما غرفة VAR: رائد الزهراني - عمر الجمل.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يأتي النصر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 43 نقطة، بينما يقع الباطن في المركز الـ 16 والأخير برصيد 6 نقاط فقط، وتعتبر مباراة اليوم فرصة كبيرة لرنالدو ليواصل تهديفه مع النصر السعودي في البطولات الرسمية، خاصة أنا المباراة ستقام على ملعب النصر ووسط جمهوره، كما أن فريق الباطن يعاني من مشكلات فنية وتدهور في أداء اللاعبين الفترة الراهنة، حيث فاز الباطن في مباراة وحيدة فقط من مجموع 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 14 مباراة.

يذكر أن النصر والباطن قد تواجها في 11 مباراة سابقة في دور المحترفين، وفاز النصر في 8، وفاز الباطن في مبارتين، وحسم التعادل مباراة وحيدة.