يلا شوت SSC مباشر | رابط مباراة النصر والباطن اليوم بث مباشر يوتيوب يلاشوت | مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر

يستضيف النصر، بقيادة نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الباطن، فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 13 فوزًا و4 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة، في حين يتذيل الباطن الترتيب برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات.

ورغم الإصابات المتتالية التي ضربته في الفترة الأخيرة وفقد بسببها أكثر من عنصر مؤثر، يواصل النصر سلسلة انتصاراته بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثمانية أهداف في 5 مبارياته خاضها في الدوري السعودي حتى الآن.

ويغيب عن النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى للإصابة، وعبدالإله العمري بسبب الإيقاف.

وجمعت 11 مواجهة سابقة بين النصر والباطن في دوري المحترفين، فاز العالمي في 8 مباريات مقابل انتصارين للباطن وتعادل في مواجهة واحدة. وفي مباراة الدور الأول بين الفريقين في سبتمبر الماضي، حقق النصر الفوز بأربعة أهداف دون رد.

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