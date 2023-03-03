مباراة النصر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والباطن يوتيوب لايف اليوم في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتجه أنظار العالم إلى ملعب مرسول بارك، الذي سيحتضن مباراة النصر والباطن بمشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو بقميص "العالمي".

لا شك أن منافسي النصر في الفترة الحالية يشعرون بقلق دائم بسبب وجود "الدون" الذي أحرز هاتريك في آخر مباراة لكتيبة رودي جارسيا أمام ضمك، وقبلها سوبر هاتريك ضد الوحدة.

ويأمل رونالدو في الاقتراب من صدارة ترتيب هدافي دوري روشن، التي لا تزال لدى أندرسون تاليسكا بـ12 هدفًا.

النصر يتصدر ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن الاتحاد، في حين نجح الباطن لتوه في تحقيق أول انتصار بالدوري هذا الموسم في الجولة الماضية.

إذا كنت تريد معرفة القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن، وكيف تشاهد البث المباشر وأكثر من ذلك.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن؟

يمكنك متابعة مباراة النصر والباطن مجانًا إذا كنت من قاطني المملكة العربية السعودية، وذلك عبر قناة SSC1 SD بالتقنية العادية.

أما إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، فعليك الاشتراك في إحدى باقات الرياضية، ومتابعة قناة SSC1 HD.

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وبشكلٍ عام، فمن يتابع المباراة من خارج السعودية سيحتاج إلى الاشتراك في باقات SSC لمتابعة المباراة أو كل مباريات الدوري السعودي عمومًا.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والباطن؟

يأتي البث المباشر لمباراة النصر والباطن عبر تطبيق شاهد مجانًا لقاطني السعودية، ولكن بتقنية SD.

أما إذا كنت خارج السعودية، أو تريد متابعة المباراة بتقنية HD، فعليك الاشتراك في تطبيق شاهد VIP.

من معلق مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية أن المعلق الشهير عبد الله الغامدي هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة النصر والباطن سواءً عبر قناة SD أو HD.

متى موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والباطن هو الجمعة الموافقة 3 مارس 2023، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر والباطن

  • القمر: عرب سات
  • التردد: 12380
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل تصحيح الخطأ: 5\6
  • معدل الترميز: 27500
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