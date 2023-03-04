مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ماتش Manchester City v Newcastle، سيحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا كبيرًا على مانشستر سيتي في افتتاح الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل عبر بث مباشر يقدمه الفجر الرياضي.

يدخل فريق مانشستر الأزرق المباراة، رافعًا شعار النصر ولا شيء غيره، لتقليص فارق الخمس نقاط بينه وبين متصدر ارسنال، حيث سيسعى لاعبو السيتي للاستفادة من نصف الفرص لانتزاع الفوز والنقاط الثلاث ليحققوا الفوز. تجنب أي مفاجآت قد تحدث من نيوكاسل العنيد.

أما بالنسبة لعقار العقعق، فيسعى جاهدين للفوز بالمباراة للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى وإكمال الرحلة لحجز مقعد مؤهل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كانت آخر مباراة لمانشستر سيتي ضد بريستول سيتي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتمكن من الفوز 3-0 بفضل توقيع فيل فودين المزدوج وهدف كيفن دي بروين.

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أما نيوكاسل يونايتد فقد خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد عبر بث مباشر لحظة بلحظة خلال الأسطر التالية
يبدأ البث المباشر مع بداية المباراة

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موعد المباراة
المباراة بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد 2:30 ظهرًا 3:30 عصرًا
القناة الناقلة
المباراة القنوات الناقلة
السيتي ضد نيوكاسل 
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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع
حراسة المرمى ايديرسون
الدفاع أكانجي، لويس، دياز، آكي.
الوسط جوندوجان، رودري، فودين.
الهجوم ألفاريز، هالاند، جريليتش.


تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع
حراسة المرمى كاريوس
الدفاع كيران تريبيير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بورن.
الوسط شون لونجستاف، جو ويلوك، جويلينتون.
الهجوم آلان سان ماكسمين، ميحيل ألميرون، كالوم ويلسون.
ترتيب الفريقين
مانشستر سيتي المركز الثاني 55 نقطة
نيوكاسل يونايتد المركز الخامس 41 نقطة
تاريخ مواجهات الفريقين في البريمرليج
تاريخيًا تواجه مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في البريميرليج 39 مرة وفاز السيتي في 23 مباراة، فيما انتصر الماجبايز في 8 مواجهات، وتعادل الفريقين 8 مباريات.

وسجل مانشستر سيتي 72 هدف، وسكنت شباكه 37 هدف.

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