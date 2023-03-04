مباراة السيتي اليوم | يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل سيتيلايف اليوم في الدوري الانجليزي

مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي المقرر لها اليوم السبت 4 مارس للموسم الكروي الحالي 2022- 2023. يمكنك أن تتعرف معنا على موعد مباراة تشيلسي القادمة ضد ليدز والقنوات الناقلة لهذه المباراة بالبريميرليج. سنقدم لك أيضًا تاريخ المواجهات بين الفريقين والتشكيل المنتظر لخوض تلك المباراة الهامة والمرتقبة Chelsea Vs Leeds United.

تاريخ مواجهات تشيلسي ونادي ليدز يونايتد

تقابل فريقي تشيلسى وليدز 24 مباراة حتى الآن منها 23 لقاء ضمن منافسات الدورى الانجليزي ومباراة وحيدة في كأس الإتحاد الإنجليزي. استطاع نادي تشيلسي الفوز على نظيره ليدز في 10 مباريات، بينما فاز البيض (The Whites) بعدد 7 مواجهات وتعادلا في مثلها.

كان أكبر فوز محقق لنادي تشيلسي بنتيجة خمسه اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين في البريميرليج 19 ديسمبر 2012. جاءت نتيجة مباراة تشيلسي وليدز يونايتد الأخيرة لتسجل أكبر فوز للبيض بنتيجة 3 أهداف نظيفة في 21 أغسطس 2022.

مباراة تشيلسي وليدز يونايتد 04-03-2023

يواجه نادي تشيلسي اليوم نظيره ليدز يونايتد اليوم على أرضية ملعب استاد ستانفورد بريدج معقل البلوزفي لندن. تأتي تلك المواجهة في مواجهات المرحلة 26 من بطولة الدورى الإنجليزي وسط نتائج سيئة لكلا الفريقين هذا الموسم. تقرر أن يكون الحكم لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد الحكم الدولي الانجليزي مايكل أوليفرالبالغ من العمر 38 سنة.

يتوقع أن تكون المباراة حماسية من جانب الفريقين فكل منهما يسعي لأقتناص النقاط الثلاث لتحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي. يطمح البلوز في حصد نقاط المباراة وتحسين صورته امام جماهيره وتحسين مركزه والثأر للهزيمة الثقيلة خلال الدور الأول، بينما يريد ليدز يونايتد البعد عن دائرة الخطر والهبوط.

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تنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وليدز يوناتيد المقرر لها اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ26 للبريميرليج في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. يمكن مشاهدة أحداث ومجريات بث مباشر لهذه المواجهة في الأوقات التالية:

تبدأ الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة في السعودية، قطر والكويت.

السابعة مساءً حسب توقيت دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الرابعة مساء حسب توقيت المغرب، تونس والجزائر.

القنوات الناقلة مباراة تشيلسي وليدز

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وليدز يوناتيد بث مباشرفي الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة. تذاع المباراة على شاشة قناة (beIN Sports HD1 Premium) والتي تنقل عبر شاشتها أحداث ومجريات اللقاء اللقاء على الهواء مباشرة.

تستطيع أن تشاهد تلك المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق (beIN Sports Connect). تقرر أن يكون معلق مباراة تشيلسي وليدز يونايتد هو المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي.

ليدز وتشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022- 2023

يحتل ليدز يونايتد حاليًا المركز السابع عشر بالقرب من منطقة الهبوط ويمتلك 22 نقطة فقط بعد مرور 24 مرحلة من عمر المسابقة. جمعها الوايتس من الفوز 5 مرات والتعادل 7 مباريات، بينما خسر الفريق 12 مباراة خلال النسخة الحالية. استطاع ليدز يونايتد تحقيق النصر عبر تخطيه عقبة ساوثهامبتون بالفوز (1-0) يوم 25 فيراير 2023.

نادي تشيلسي بالمركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوض الفريق 24 مباراة. فاز تشيلسى 8 مباريات وهزم 9 وتعادل في 8 لقاءات ليحصد 31 نقطة فقط. لم يحقق نادى تشيلسي الفوز خلال اخر 5 جولات من المسابقة حيث خسر مباراتين وتعادل في ثلاث وكانت آخر الهزائم (0-2) عندما لعب امام توتنهام هوتسبر الأسبوع الماضي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليدز يونايتد

يتوقع أن يدفع مدرب البلوز جراهام بوتر (Graham Potter) بالقوة الضاربة للفريق لتحسين صورة فريقه المهتزة هذا الموسم. يلعب فريق تشيلسي بطريقة اللعب (4-2-3-1) وهذا هو التشكيل الأقرب لخوض المباراة:

حراسة المرمى: كيبا أريزا بلاجا.

خط الدفاع: رييس جايمس، ويسلي فوفانا، بينوا بادياشيلي وبن تشيلويل.

الوسط: إينزو فيرنانديز، روبن تشيك وجواو فيليكس.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، كاي هافرتز وحكيم زياش.

تشكيل ليدز يونايتد المتوقع لمباراة تشيلسي

سيدخل جافي جارسيا مدرب ليدز يونايتد هذ اللقاء يريد الخروج بنتيجة إيجابية حتى لا تتفاقم صعوبة وضع فريقة في الدوري الانجليزي. يلعب الفريق بطريقة اللعب (4-3-3) ويتوقع أن يبدأ الوايتس مباراته ضد تشيلسي بالتشكيل القادم:

حراسة المرمى: إيلان ميسيلر.

خط الدفاع: جونيور فيربو، ليام كوبر، روبن كوخ ولوك أيلنج.

الوسط: مارك روكا، تايلر أدمز وويستون مكينيي.

خط الهجوم: ويلفريد نونتو، جورجينيو روتي وكريسينسيو سامرفيل.

بذلك نكون قد انتهينا من استعراض مباراة تشيلسي وليدز يونايتد اليوم في الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي 2022-2023. تعرفنا معًا على نتائج المباريات وتاريخ المواجهات بينهما، كما تناولنا الموعد للقاء المرتقب بين تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري. ذكرنا كذلك القنوات الناقله للقاء والتشكيل المرتقب في مباراة Chelsea Vs Leeds United.