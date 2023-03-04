مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم بتاريخ 4 / 3 / 2023 في الدوري الانجليزي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد man-city-vs-newcastle، مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة بفارق 5 نقاط خلف المتصدر أرسنال الذي خاض مباراة ضد بورنموث في نفس الدور.

من ناحية أخرى، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

يدخل مانشستر سيتي المباراة من أجل انتزاع النقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة الصدارة بعد أن نجح أرسنال في زيادة الفارق إلى 5 نقاط.

بينما يسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب من المربع الذهبي، فإن لديه أيضًا مواجهتان مؤجلتان.

يشار إلى أن مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد انتهت بالتعادل 3-3 والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثانية ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم

المباراة: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، البطولة: الدوري الإنجليزي، الجولة: السادس والعشرين، القناة الناقلة للمباراة: bein sports premium HD 1، معلق المباراة: حسن العيدروس، موعد المباراة: المباراة يوم السبت 26 فبراير 2023، توقيت المباراة: المباراة في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مصر.

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