مشاهدة مباراة Man CITY اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، يلتقي مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

ستطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر بث مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، عبر شبكة بي إن سبورتس، التي لها حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

ويتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا مباراة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي

في حراسة المرمى: ايديرسون

في خط الدفاع: أكانجي، لويس، دياز، آكي.

في خط الوسط: جوندوجان، رودري، فودين.

في خط الهجوم: ألفاريز، هالاند، جريليتش.

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل سيتي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل سيتي بث مباشر

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز أمام نظيره فريق بريستول سيتي، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

والتقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق بريستول سيتي، ضمن منافسات الدور الخامس من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين في الدقيقة 7 من بداية اللقاء، بعد تمريرة رياض محرز، ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 74 بعد تمريرة جوليان ألفاريز، قبل أن يسجل كيفين دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 81 بعد تمريرة من جاك جريليش.

و تأهل نادي مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين يودع نادي بريستول سيتي المسابقة.

كأس الاتحاد الإنجليزي

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS بيرنلي

مانشستر يونايتد VS فولهام

برايتون VS جريمسبي تاون

شيفيلد يونايتد VS بلاكبرن روفرز



وتقام المباريات في الفترة 17-19 مارس الحالي.

وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في النهائي بضربات الترجيح، في حين أن آرسنال أكثر نادٍ تتويجًا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبًا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ويستهام

وقلب مانشستر يونايتد تأخره 0/1 إلى فوز 3/1 على ويستهام وتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى ملعب أولد ترافورد سجل الجزائري سعيد بن رحمة هدفًا في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل ديفيد دي خيا بصدها.

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل في الدقيقة 77 بهدف عكسي سجله المغربي نايف أكرد لاعب ويستهام.

ووقع أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وقضى البرازيلي فريد على ويستهام بهدف في الدقيقة 90+5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي فادح.

وجاء تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أيام من فوزه بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبالتالي ما زال اليونايتد ينافس على 3 ألقاب (كأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي).