يلا شوت ماتش الأهلي| مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلاشوت يوتيوب دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ماتش Al Ahly vs. Coton Sport بث مباشر، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة كبيرة، قبل مواجهة القطن الكاميروني مساء غد السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء غد السبت، في لقاء مؤجل من الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سافيو في قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني
ووفقا لمصدر داخل الأهلي فإن البرازيلي برونو سافيو دخل قائمة الفريق الأحمر، التي تستعد لخوض مباراة القطن الكاميروني.

وكان برونو سافيو غاب عن المباريات الأخيرة للأهلي، بسبب شكواه من الإصابة، وفقا لما جاء على لسان المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

قائمة غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني
ويغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني كل من أيمن أشرف وعمرو السولية ومحمود كهربا وكريم الدبيس وأحمد عبد القادر وحسين الشحات، بالإضافة إلى خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد وحمزة علاء ومحمد فخري، لأسباب مختلفة.

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الأهلي يرتدي زيه الأساسي أمام القطن
وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والقطن الكاميروني، التي تقام مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري والجهاز الإداري للفريق وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق القطن الكاميروني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق القطن زيه المكون من اللون الأخضر بالكامل.

ويختتم الأهلي استعداده لمباراة القطن عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، وسيتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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