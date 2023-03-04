يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلاشوت يوتيوب دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وحكم ومعلق المباراة.. كلمات سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

وتنشر موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، وتردد القنوات الناقلة لمباراة على النايل وتشكيل الأهلي المتوقع لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا 2023.بسبب مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في كاس العالم للأندية

قناة اون تايم - صورة أرشيفية

ملعب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

المباراة بين الاهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا تقام مساء اليوم السبت 4 مارس، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد السلام، والساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والقطن الكاميروني

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والقطن بث مباشر على النايل سات

قناة بي أن سبورت bein sports تقوم بث مباشر مباراة الأهلي والقطن الكاميروني على التردد النايل سات التالي:

- التردد: 12379

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر



تردد بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كاس العالم 2022 - صورة أرشيفية

تردد القناة المفتوحة لـ مشاهدة مباراة الأهلي والقطن على النايل سات

مباراة الأهلي والقطن ضمن الجولة الأولي لدوري أبطال إفريقيا تذاع بث مباشر أيضا على القناة ONTime Sports المفتوحة على التردد الأرضي النايل سات:

- تردد القناة: 11681

- معدل الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:5/6

- الاستقطاب: أفقي



مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، استاد الأهلي we السلام، 25 فبراير 2023. - صورة أرشيفية

معلق مصري لـ مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا

أسندت قناة بين سبورت، تعليق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني التي تجمع بين الفرقين مساء اليوم السبت على أستأد السلام للمعلق التونسي رؤوف خليف، أما قناة تايم سبورت قررت اسناد لـ محمد الغياتي، التعليق على المباراة على التردد الأرضي.

حكم مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وقررت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين الحكم أحمد امتياز هيرالال 40 سنة، لإدارة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني.

غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني

يغيب عن الأهلي في مباراة الأهلي والقطن الكاميروني كل من خالد عبدالفتاح، بعد أن تعرض لجزع في أربطة الركبة، ومحمود متولي يعاني من شد في العضلة الخلفية، كما يغيب كل من عمرو السولية وحسين الشحات من آلام في السمانة، ومحمود كهربا للإصابة في الضامة، وأحمد حمدي عبدالقادر يعاني كدمة في الركبة.



مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، استاد الأهلي we السلام، 25 فبراير 2023. - صورة أرشيفية

تشكيل الأهلى في مواجهة القطن في دوري أبطال إفريقيا

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي قيام المديرالفتي بعدة تغييرات في تشكيل الفريق لمواجهة القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الأولي المؤجلة من دوري المجموعات دوري أبطال إفريقيا على أن يبدأ في حراسة المرمى محمد الشناوي، والدفاع على معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد أفشة وفي الهجوم أحمد عبدالقادر وبرسي تاو ومحمد الشريف.