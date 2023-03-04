يلا شوت الجديد ASC | مشاهدة مباراة الأهلي والفطن اليوم مباشر بـدون تقطيع يلاشوت

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني والقنوات الناقلة من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية، إذ يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة حاسمة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، بمواجهة نظيره القطن الكاميروني، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى في مباريات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني المؤجلة

ما اسم ملعب مباراة الأهلي والقطن؟

تأجلت مباراة الأهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ما اسم ملعب مباراة الأهلي والقطن؟

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني غدًا السبت الموافق 4 مارس 2023، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أرض استاد الأهلي والسلام.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر



القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والقطن الكاميروني

تنقل مجموعة قنوات beIN Sports الرياضية مباريات الاهلى في دوري أبطال افريقيا 2023 كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتيح قناة «تايم سبورت الأرضية» بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني بشكل مجاني داخل مصر، كما تقدم «بوابة الفجر الرياضية » لزوارها تغطية نصية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني فور انطلاق صافرة البداية.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

جاء ترتيب مجموعة الأهلي وفقًا للآتي:

النادي الترتيب عدد النقاط

صن داونز الجنوب أفريقي الأول 7 نقاط

الهلال السوداني الثاني 6 نقاط

الأهلي الثالث نقطة واحدة

القطن الكاميروني الرابع دون رصيد نقاط

تشكيل الأهلي ضد القطن الكاميروني

مران فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قبيل مباراته أمام القطن الكاميروني ف ي دوري أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية



من المتوقع أن يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، القطن الكاميروني وفقًا للتشكيل الآتي:

الموقع اللاعب

حارس المرمي محمد الشناوي

المدافعون علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

الوسط حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية

المهاجمون طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، شادي حسين

غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني

- اللاعب حسين الشحات: بسبب معاناته من شد قوي في عضلة السمانة.

- اللاعب محمود متولي: بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

- اللاعب خالد عبد الفتاح: بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الركبة.

- اللاعب عمرو السولية: بسبب معاناته من الإصابة في عضلة السمانة.

- اللاعب أحمد عبد القادر: بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الركبة.

- اللاعب محمود كهربا: بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.