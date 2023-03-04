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وزير المالية: استراتيجية لجذب استثمارات جديدة

الاقتصاد
وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا حريصون على لقاء المستثمرين وأصحاب  الشركات اليابانيين، خاصة أن لديهم اهتمامًا كبيرًا بمصر والسوق المصري في مجالات عديدة، منها الطاقة المتجددة والأموال الخضراء وغيرها.
وأشار وزير المالية  خلال لقائه ببرنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي عقب مشاركته في منتدي الأعمال المصري الياباني إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف التجارية وهيئة التجارة الخارجية اليابانية( جيترو)، ودور المسئولين ورجال الأعمال في جذب الاستثمارات للسوق المصري، وإن هذا يمثل استراتيجية نعمل من خلالها جميعًا ونتواصل لحل المشاكل وعرض الفرص الاستثمارية في مصر، ونتعامل مع أية حوافز مطلوبة من أجل جذب الاستثمارات، ليس اليابانية فقط ولكن  كل الاستثمارات،
ونوّه الوزير إلى أن الاستثمارات اليابانيه لها فترة موجودة بالسوق المصري، واليابانيون لديهم  اهتمام كبير  بمصر، وبالتالي عرضنا عليهم خلال المنتدى المصري الياباني معرفة مطالبهم، وما هي الاستثمارات التي من الممكن أن تدخل مصر خلال الفترة القادمة وتزيد استثماراتهم الحالية، ونحن  سنساعد في هذا الشأن.

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