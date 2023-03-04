مشاهدة مباراة المارد الأحمر اليوم | مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 يبحث عنها ملايين مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، حيث انطلقت أمس 3 مارس الجاري المنافسات المؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال لمباراة الوداد المغربي وفيتا كلوب التي أسفرت عن الوداد بهدف نظيف.

واليوم ستنطلق المنافسة الثانية المؤجلة بين الأهلي والقطن الكاميروني، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، كذلك ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، وترتيب مجموعة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 بتوقيت الدول العربية

وعن موعد مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن الكاميروني ضيفًأ على ملعب استاد السلام بالقاهرة لمواجهة غريمه الأهلي اليوم السبت الموافق 4 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 يبحث عنها ملايين مشجعي كرة القدم في الوطن العربي، حيث انطلقت أمس 3 مارس الجاري المنافسات المؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال لمباراة الوداد المغربي وفيتا كلوب التي أسفرت عن الوداد بهدف نظيف.

واليوم ستنطلق المنافسة الثانية المؤجلة بين الأهلي والقطن الكاميروني، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، كذلك ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، وترتيب مجموعة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 بتوقيت الدول العربية

وعن موعد مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن الكاميروني ضيفًأ على ملعب استاد السلام بالقاهرة لمواجهة غريمه الأهلي اليوم السبت الموافق 4 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

كما ستنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، ليبيا، السودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الأردن، البحرين، العراق، اليمن، سوريا، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في دوري الأبطال

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في دوري الأبطال، فهناك قناة وحيدة ستتيح بث مباشر مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا اليوم، ولكن على الإرسال الأرضي فقط، أي الجماهير داخل مصر فقط يمكنها مشاهدة مباراة الأهلي والقطن مجانًا من خلال قناة تايم سبورت الأرضية فقط، لذا سنقدم لكم فيما يلي خطوات تنزيلها على التليفزيون ومشاهدة اللقاء، ولكن أولًا عليك شراء إريال استقبال أرضي، ومعرفة كيفية توصيل الأسلاك من البائع، ثم اتباع الخطوات التالية.

بعد شراء الإريال، عليك توصيله بشكل سليم في التليفزيون.

ثم قم بفصل الريسيفر الفضائي عن شاشة التليفزيون من ريموت التحكم للتليفزيون.

عليك مراجعة القنوات الأرضية وفي حال عدم وجود قناة تايم سبورت.

عليك عمل توليف للقناة من خلال الضغط على زر الإعدادات في ريموت التحكيم.

ثم اختيار توليف القنوات، وبعدها سجل التردد: UHF 32.

وأخيرًا اضغط على رز OK، وانتظر حتى يتم تنزيل القناة.

وتنقل تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي اليوم، لأنها ستقام في مصر، لأنه يحق لتلفزيون الدولة مستضيفة المباراة في مختلف البطولات إذاعة اللقاء مجانًا على الأرضي للمواطنين داخل البلد فقط، وبذلك فإن مباراة العودة بين الأهلي والقطن، لن تذاع على تايم سبورت الأرضي وسوف تذاع على التلفزيون الأرضي الكاميروني.

القنوات الرسمية الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن في البطولة الإفريقية

أما القنوات الرسمية الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن في البطولة الإفريقية، تبث مجموعة قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023 الجاري على قنواتها المشفرة فقط، وسوف تتيح قناة بين سبورت 4 مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر دوري أبطال إفريقيا، لذا سنقدم للمشتركين في بين سبورت تردد قناة بين سبورت 4 على النايل سات.

تردد قناة بين سبورت 4

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تطبيق إلكتروني يتيح مشاهدة مباراة الأهلي والقطن اليوم بث مباشر دوري أبطال إفريقيا

كما يتيح تطبيق بين كونكت beIN CONNECT الإلكتروني مشاهدة مباراة الأهلي والقطن اليوم بث مباشر دوري أبطال إفريقيا، ويمكن للجماهير تنزيل التطبيق على التليفون الذكي والاشتراك في باقة دوري أبطال إفريقيا، وبعد إتمام عملية الدفع، سيتاح لك البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن على هاتفك الجوال.

وبذلك قد قدمنا لكم كافة الطرق والوسائل الرسمية والشرعية للحصول على مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والقطن الكاميروني من خلال القنوات والتطبيقات الرسمية فقط التي تمتلك حق نقل المباراة، وفقًا للوائح الكاف.

تشكيل الأهلي ضد القطن

يقد يستقر المدرب السويسري مارسل كلور على تشكيل الأهلي التالي لمواجهة القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وسيغيب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عن مباراة اليوم، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية لها أمس، واستقر الجهاز الفني على عدم مشاركته.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - شادي حسين.

تشكيل القطن ضد الأهلي

أما الجانب الآخر، قد يختارالمدرب إرنست أجبور تشكيل القطن التالي لمواجهة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: مامادو ساليو.

خط الدفاع: إبراهيم أبا - تشي مالوني - نجوني علي - حسانا مامادو.

خط الوسط: جيان إريك - دجوال كايبا - برايس إيبودجي.

الهجوم: عبد الرحمن دمان - رمسيس نجوميزي - باشينت واسو.

حكم مباراة الأهلي والقطن في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكم مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث أسند المباراة للحكم أحمد امتياز هيرالال الموريشيوسي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يحتل صن دوانز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الهلال وصيفًا برصيد 6 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويقع القطن في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط، وبذلك فإن مباراة القطن ضد الأهلي من المباريات السهلة نظرًا لضعف أداء الفريق الكاميروني، ويعتبر ذلك فرصة للأهلي لخطف الـ 6 نقاط ويضمنها في مبارتي الذهاب والإياب.

الفريق المباريات فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

1- صن داونز 3 2 1 0 6 3 3 7

2- الهلال 3 2 0 1 3 2 1 6

3- الأهلي 2 0 1 1 2 3 -1 1

4- القطن 2 0 0 2 2 5 -3 0

وتجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا سوف تكون أمام صن دوانز، وستقام المباراة في جنوب إفريقيا، وستنطلق يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا، وتعادل الأهلي مع صن دوانز هدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي كانت في مصر، وتطمح جماهير المارد الأحمر بأخذ الثأر وخطف الثلاث نقاط من صن دوانز في معقلها.