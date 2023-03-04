مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر لايف اليوم في مؤجلة دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر لايف اليوم في مؤجلة دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي ضد القطن Al Ahly vs. Coton Sport ، مباراة يبحث عنها عشاق النادي الأهلي في مصر على مؤشر البحث جوجل نظرًا لأهمية مباراة الاهلي والقطن الكاميروني حيث لا بديل أمام الأهلي سوى تحقيق الفوز بها من أجل استمرار المنافسة على التاهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي ضد القطن الليلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا، والتى قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيلها نظرًا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.



مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

ترتيب الأهلي والقطن في المجموعة

يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد هزيمته أمام الهلال السوادني والتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يحل فريق القطن في المركز الأخير دون رصيد، ويتبوأ صن داونز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر



موعد مباراة الأهلي ضد القطن في دوري رابطة أبطال إفريقيا

يلتقي الاهلي ضد القطن اليوم عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.



ملعب مباراة الأهلي ضد القطن في دوري الأبطال

يستضيف ملعب استاد السلام مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة المؤجلة بين الأهلي والقطن من الجولة الأولي بدور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن في دوري الأبطال

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي والقطن اليوم عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، أعنلت القناة أن رؤوف خليف سيقوم بالعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد القطن.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد القطن في دوري الأبطال

يغيب عن صفوف الأهلي عدد من عناصره الأساسيين مثل حسين الشحات ومحمود متولى وخالد عبدالفتاح لظروف الإصابة وبرنو سافيو وأيمن أشرف لعدم الجاهزية، ومن المتوقع أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أمام القطن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف