مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر لايف اليوم في مؤجلة دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر لايف اليوم في مؤجلة دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الأهلي ضد القطن Al Ahly vs. Coton Sport ، مباراة يبحث عنها عشاق النادي الأهلي في مصر على مؤشر البحث جوجل نظرًا لأهمية مباراة الاهلي والقطن الكاميروني حيث لا بديل أمام الأهلي سوى تحقيق الفوز بها من أجل استمرار المنافسة على التاهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي ضد القطن الليلة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا، والتى قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيلها نظرًا لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.


مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية
ترتيب الأهلي والقطن في المجموعة
يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد هزيمته أمام الهلال السوادني والتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يحل فريق القطن في المركز الأخير دون رصيد، ويتبوأ صن داونز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 


موعد مباراة الأهلي ضد القطن في دوري رابطة أبطال إفريقيا
يلتقي الاهلي ضد القطن اليوم عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.


ملعب مباراة الأهلي ضد القطن في دوري الأبطال
يستضيف ملعب استاد السلام مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة المؤجلة بين الأهلي والقطن من الجولة الأولي بدور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن في دوري الأبطال
ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي والقطن اليوم عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، أعنلت القناة أن رؤوف خليف سيقوم بالعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد القطن.

تشكيل الاهلي المتوقع ضد القطن في دوري الأبطال
يغيب عن صفوف الأهلي عدد من عناصره الأساسيين مثل حسين الشحات ومحمود متولى وخالد عبدالفتاح لظروف الإصابة وبرنو سافيو وأيمن أشرف لعدم الجاهزية، ومن المتوقع أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أمام القطن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، مروان عطية
خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف

الأهلي الاهلي أمام القطن الكاميروني الأهلي ضد القطن الكاميروني الاهلي ضد القطن الكاميروني مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي والقطن الكاميروني الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر الاهلي والقطن الكاميروني مباشر أهداف مباراة الاهلي والقطن الكاميروني القطن الكاميروني بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر مباراة الاهلي والقطن الكاميروني تشكيل مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني ماتش الاهلي والقطن الكاميروني مباراة الاهلي والقطن الكاميروني مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني مواجهات الاهلي والقطن الكاميروني موعد مباراة الاهلي والقطن الكاميروني نتيجة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر الأهلي والقطن الكاميروني يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

مباراة مان سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر لايف اليوم في الدوري الانجليزي

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

مباراة آرسنال اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث لايف اليوم في الدوري الانجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت يوتيوب اليوم 04-03-2023 في الدوري الانجليزي