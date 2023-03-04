يلا شوت ON الأهلي Kahrba | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر Youtube يلا شووت أون سبورت الأرضية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تتوجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ونظيره القطن بالكاميرون، اليوم السبت، على استاد السلام، في إطار دور المجموعات. منافسات في دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني
تقام مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني، اليوم السبت، الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ويملك الأهلي نقطة واحدة في مسيرته الأفريقية حتى الآن، بعد تعادله مع صن داونز بهدفين لكل فريق، بالإضافة إلى الهزيمة أمام الهلال.

تردد القنوات المفتوحه لاذاعة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني 

وتسعين الجماهير للبحث عن تردد قناة مفتوحه لاذاعة المباراة حيث تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري البطولة بالاضافة لقناة اون تايم سبورتس وهو قناة مفتوحه لاذاعة المباراو خاصة في ظل إقامتها في مصر.

ويقدم موقع صدي البلد طريقه تنزيل قناة اون تايم سبورتس الأرضية:

  • فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي
  • وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون
  • حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك
  • ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات
  • عليك بعمل توليف إعداد القناة
  • اضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة
  • بينما تذاعوالمباراو أيضا علي قناة بي ان سبورتس ٤ وترددها
  • القمر صناعي: نايل سات
  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز 27500
  • تصحيح الخطأ: 2/3

 

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 

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