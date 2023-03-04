رئيس اتحاد كرة اليد: إقامة معسكر منتخب السيدات في سيتي كلوب شبين الكوم لأول مرة فى محافظات الدلتا.. والتجربة ناجحة

أبدى الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سعادته الكبيرة ورضاه التام عن معسكر منتخب سيدات كرة اليد المقام حاليا بفندق وصالة سيتي كلوب شبين الكوم لأول مرة، مشددا على نجاح المعسكر بفضل حسن التنظيم والاستضافة من جانب شركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية برئاسة محمد مرجان.

قال الأمين إن الاتحاد المصري لكرة اليد بدأ مؤخرا نقل نشاطاته في المحافظات من خلال التعاون مع شركة سيتي كلوب التي تسهم بشكل كبير في اثراء الرياضة المصرية من خلال توفير ملاعب وصالات وفنادق على أعلى مستوى، لافتا إلى أن المعسكر الحالي هو أول معسكر يقام بأحد محافظات الدلتا بعيدا عن القاهرة والإسكندرية وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

تابع رئيس اتحاد كرة اليد أن إقامة معسكر منتخب السيدات في سيتي كلوب شبين الكوم وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب أنجولا بطل إفريقيا، هي تجربة أولى لاتحاد الكرة اليد وجاءت ناجحة جدا بشهادة الجميع حيث جاء رد الفعل مميزا للغاية سواء من جانبنا أو من جانب السفير الانجولي في مصر ومنتخب بلاده الذي أشاد بحسن التنظيم والتسهيلات التي وفرتها شركة سيتي كلوب لانجاح المعسكر وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بالحدث في أبهى صورة.

وكشف الأمين عن تطلعه لمزيد من التعاون مع شركة سيتي كلوب في المرحلة المقبلة من خلال تنظيم واستضافة معسكرات ومباريات لمنتخبات كرة اليد للرجال والسيدات، موجها خالص الشكر لمحمد مرجان رئيس شركة سيتي كلوب على ما تقدمه للارتقاء بالرياضة المصرية بشكل حضاري ومشرف.

واختتم الأمين تصريحاته قائلا إن كل أنشطة اتحاد كرة اليد كانت تقام داخل القاهرة وتحديدا داخل صالة حسن مصطفى أو المركز الأولمبي، لكن حان الوقت لنقل هذه الأنشطة إلى مختلف المحافظات والأقاليم بهدف توسيع قاعدة اللعبة وزيادة شعبيتها.

واستقبل فندق سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم، بعثة منتخبى مصر وانجولا للسيدات في كرة اليد قبل خوض مباراتين وديتين بين الفريقين خلال المباريات الدولية الودية بأجندة الأسبوع الدولى.

يأتي استقبال فندق سيتى كلوب للمنتخبين ضمن خطة التطوير التي تتبناها شركة سيتى كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، لتوفير فنادق إقامة على أعلى مستوى لإستضافة أبطال ولاعبى أندية سيتى كلوب في جميع اللعبات وفى مختلف محافظات الجمهورية، بجانب أيضا استضافة الوفود والمنتخبات الأخرى بداية من منتخب أنجولا الأول للسيدات في كرة اليد.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد، كلا من الكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى وكابتن وليد ابو العطا المدرب العام وكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى وكابتن ايمان مرجان المدير الادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى وكابتن حازم حامد محلل اداء الفريق.