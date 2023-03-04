تعرف على قصة الاحتفال بعيد الأم

يعبر عيد الأم عن احتفال كان قد ظهر فى بداية القرن العشرين، عيد الأم تحتفل به غالبية الدول، فهو عيد هدفه الاساسي يكمن فى تكريم الأمهات وتكريم مكانتهم، بالإضافة إلى تأثير الأمهات على المجتمع.

كان قد ظهر عيد الأم عن طريق الحاح ورغبة من المفكرين والباحثين الغربيين، فكانو يريدون أن يجعلوا هذا اليوم هو يوم خاص بجميع الأمهات لكى يذكروا الأبناء بأمهاتهم.

تعرف على موعد عيد الأم

يختلف تاريخ عيد الأم من دولة إلى اخرى، فعلى سبيل المثال في العالم العربي يكون يوم عيد الأم هو يوم 21 من مارس، بينما على نحو آخر في النرويج يحتفل به مواطنى الدولة في 2 من فبراير؛ أما فى الأرجنتين يُحتفل به فى 3 من شهر أكتوبر، وعلى جانب آخر تحتفل جنوب إفريقيا به فى اليوم 1 من شهر مايو.

وتحتفل الولايات المتحدة وألمانيا بهذا الاحتفال" عيد الأم" في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام، بينما إندونيسيا تحتفل به في 22 ديسمبر.

أصل تسمية هذا اليوم بعيد الأم

فى العام 1912، "أنا جارفيس" والتى عبارة عن جمعية دولية ليوم الأم أكدت على أن مصطلح "mother's" الذى يطلق على الامهات يجب أن يكون مفردًا وفي صيغة الملكية، وليس جمع في صيغة الملكية بطاقة العائلات؛ وذلك تكريمًا لأمهاتهم ولكافة الأمهات.

وكان قد استخدم هذه التسمية رئيس الولايات المتحدة "وودرو ويلسون" في القانون كعيد رسمي في كافة انحاء الولايات المتحدة، كما استخدمه ايضًا الكونغرس الأمريكي في سن القانون.

فيما يلى تعرض لكم الفجر التقاليد الدولية التى ترتبط بيوم عيد الأم

سابقًا كانت هناك مجموعة من الدول تحتفل بيوم الأم وذلك؛ لتكريم الأمومة، ومن ثم تلك الدول اعتمدت عفى العديد من الأمور الخارجية التي تحدث في الأعياد الأمريكية والتى منها

إعطاء الأم أزهار القرنفل.

تسليم الهدايا

على نحو آخر كانت بعد المدن قد استمدت عيد الأم من الأعياد التي كانت قد ظهرت في الولايات المتحدة.

كما اصبح لعيد الأم معانٍ عديدة مرتبطة بكافة الاحداث المختلفة والتى منها الاحداث التاريخية أو دينية، أسطورية ومن ثم بدأ الاحتفال به في تواريخ متعدد.

أول إحتفال بعيد الأم

ظهر أول احتفال بعيد الأم فى عام 1908، عندما أقامت “آنا جارفيس" ذكرى لوالدتها في أمريكا، ومن ثم بدأت بحملة لجعل عيد الأم عيد معترف به في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاحها عام 1914 إلا أنها كانت محبطة عام 1920، لأنهم صرحوا بأنها كانت قد قامت بذلك فقط من أجل التجارة.

بعد ذلك اعتمدت كثير من المدن عيد الأم وأصبح يُحتفل به في جميع العالم، حيث يقوم كل فرد فى هذا اليوم بتقديم مجموعة من الهديه أو بطاقات التهنئة وذلك من أجل ذكرى الأمهات والجدات.