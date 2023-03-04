يلا شوت: مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والقطن الكاميروني في دوري ابطال افريقيا.. Yalla shoot

وصلت حافلة فريق الأهلي لكرة القدم إلى استاد السلام، منذ فترة وجيزة، للعب مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، وفتش الجهاز الفني الملعب فور وصوله إلى استاد السلام قبل إجراء المباراة التمهيدية مباراة الاحماء.

ويتصدر صن داونز المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثًا بنقطة من مباراتين، بينما يأتي كوتون الكاميروني في المركز الرابع دون نقاط بعد أن لعب مرتين. اعواد الكبريت.





ويستضيف فريق الاهلى نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة الاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.





ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.



وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

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