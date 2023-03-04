مشاهدة مباراة الأهلى اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

Al-Ahly vs Cotonsport بث مباشر، يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة القطن الكاميرونى بدوري أبطال إفريقيا اليوم، السبت، فى مباراة مهمة تحدد مستقبل المارد الأحمر فى النسخة الحالية من البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الكاميرون بشكل عام والقطن تحديدًا يشير إلى تفوق كبير للأحمر، حيث التقى الأهلي مع أندية الكاميرون 12 مرة فى البطولات الأفريقية، حقق خلالها الأحمر 8 انتصارات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وخسر الأهلي مباراة واحدة.

المباراة الأولى للأهلي أمام أندية الكاميرون جاءت أمام كانون ياوندي فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 1983، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 5-صفر.

المباراة الثانية.. جاءت أمام كانون ياوندي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 1983، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 1-صفر.

المواجهة الثالثة.. جاءت أمام كانون ياوندي في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية- نسخة 1984، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 1-صفر.

المواجهة الرابعة.. جاءت أمام كانون ياوندي في إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية- نسخة 1984، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الكاميروني بنتيجة 1-صفر.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

المباراة الخامسة.. جاءت أمام القطن في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 2008، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-صفر.

المباراة السادسة.. جاءت أمام القطن في إياب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 2008، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 2-2.

المباراة السابعة.. جاءت أمام القطن في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2013، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة الثامنة.. جاءت أمام القطن في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا- نسخة 2013، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

المباراة التاسعة.. جاءت أمام القطن في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية- نسخة 2014، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 1-صفر.

المباراة العاشرة.. جاءت أمام القطن في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية- نسخة 2014، وانتهت المواجهة بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

المباراة الحادية عشرة..جاءات أمام القطن فى ذهاب دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا 2017 وفاز الاهلى فى جاروا بهدفين دون رد.

المباراة الثانية عشرة..جاءت أمام القطن فى إياب دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا 2017 وفاز الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.