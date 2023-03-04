مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 4 مارس، والتي تقام على أرضية ستاد الأهلي والسلام، معقل المارد الأحمر، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يبحث فريق الأهلي عن الانتصار الأول في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلتقي فريق القطن الكاميروني، اليوم السبت، والتي لن تكون نتيجتها مؤثرة في جدول ترتيب المجموعة.

ويستضيف الأهلي نظيره فريق القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار للمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي العبور للدور المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خوضه مباراتين فقط، حيث تأجلت مباراة الجولة الأولى بسبب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أحتل فيها المركز الرابع.

وبعد العودة من بطولة كأس العالم للأندية لم يحقق فريق الأهلي النتائج المرجوة، حيث حقق انتصارًا وحيدًا في بطولة الدوري الممتاز على حساب فريق أسوان، بينما خسر أمام الهلال السوداني وتعادل مع صن داونز قاريًا، وتعادل مع الداخلية في آخر مبارياته.

وفي ما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة فريق القطن الكاميروني اليوم على ملعب الأهلي السلام في القاهرة:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 - صن دوانز الجنوب إفريقي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

2 - الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

3 - الأهلي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

4 - القطن الكاميروني في المركز الرابع دون نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القطن الكاميروني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد شريف.

بث مباشر مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 4 مارس، والتي تقام على أرضية ستاد الأهلي والسلام، معقل المارد الأحمر، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.