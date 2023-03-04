بث مباشر الأهلي والقطن الكاميروني يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بشعار النصر ولا شيء آخر يستقبل الأهلي نظيره القطن على استاد السلام في مباراة كان من المفترض أن تقام مبكرا لكنها تأجلت بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم للأندية. 

خسر الأهلي أمام الهلال السوداني 0-1، ثم تعادل مع صن داونز في القاهرة 2-2، وأي نتيجة غير الفوز على القطن تعني نهاية رحلة العملاق الأفريقي الأحمر إلى حد كبير..

القطن أيضا ليس لديه خيار آخر سوى الفوز على الأهلي، أو على الأقل التعادل من أجل الحفاظ على فرصه في الوصول إلى ربع النهائي، بعد هزيمته أمام الهلال وصن داونز.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني هو السبت الموافق 4 مارس/ آذار 2023، على ملعب السلام، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتبدأ المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والقطن فضائيًا من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة "beIN Sports HD 4" يمكنك متابعتها عبر البث الأرضي من خلال قناة تايم سبورتس المصرية.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 

 

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني؟

البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن سيكون متاحًا عبر تطبيق "تود" وكذلك من خلال الاشتراك في خدمة بي إن كونكت. 

غيابات الأهلي في مباراة القطن الكاميروني

يواجه الأهلي غيابات كثيرة في مباراة القطن في ظل إصابات متعددة ضربت صفوف كتيبة مارسيل كولر بالآونة الأخيرة.

بجانب الغياب الطويل لأكرم توفيق وكريم فؤاد، سيغيب أحمد عبدالقادر ومحمود متولي للإصابة، وكذلك حسين الشحات وخالد عبدالفتاح.

يُضاف على الأسماء السابقة عمرو السولية، الذي لا يزال في طور التأهيل للعودة مجددًا إلى الملاعب بعد إصابة طويلة أبعدته عن آخر 5 مباريات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القطن

من المتوقع أن يتواجد محمد الشناوي كالعادة في حراسة المرمى، ومن أمامه محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع، مع الظهيرين علي معلول ومحمد هاني.

أما في منتصف الملعب فقد يلجأ كولر لأحمد قندوسي وديانج، وفي الأمام قفشة رفقة طاهر محمد ومحمد شريف وبيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن الكاميروني

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني
  • خط الوسط: أليو ديانج - أحمد قندوسي - محمد مجدي قفشة
  • خط الهجوم: طاهر محمد - محمد شريف - بيرسي تاو

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

  • صن داونز - 7 نقاط
  • الهلال - 6 نقاط
  • الأهلي - نقطة
  • القطن - دون نقاط
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