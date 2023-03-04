بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الاسطورة

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي القطن مباشر || ماتش الاهلي مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم 2023-03-04 كورة لايف في اطار بطولة دوري أبطال إفريقيا سيستضيف فريف الأهلي نضيره القطن، حيث يلتقي الفريقان يوم 2023-03-04 من دوري دوري أبطال إفريقيا. 2022-2023 وسنشاهد المباراة اليوم بتوقيت 18:00 والقناة الناقلة للبث المباشر ستكون beIN SPORTS 4 HD بتعليق رؤوف خليف على موقع كورة لايف.

خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد، فيما تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الأسطورة

بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الاسطورة يبحث فريق الأهلي عن الانتصار الأول في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يلتقي فريق القطن الكاميروني، اليوم السبت، والتي لن تكون نتيجتها مؤثرة في جدول ترتيب المجموعة.

ويستضيف الأهلي نظيره فريق القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار للمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي العبور للدور المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خوضه مباراتين فقط، حيث تأجلت مباراة الجولة الأولى بسبب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أحتل فيها المركز الرابع.

موعد مباراة الاهلي والقطن الكاميروني

بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الاسطورة فيما سيلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 4 مارس 2023، وستكون المباراة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، فيما ستكون المباراة. في تمام السادسة مساءا بتوقيت مصر والسودان وليبيا، ستكون المباراة في تمام السابعة مساءا. توقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، فيما تكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بث مباشر لمباراة الأهلي والكاميرون لكرة القدم..

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي القطن مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن فيما ستنقل مباراة الأهلي والكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports HD 4 الناقلة الحصرية لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا CAF في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، على الهواء مباشرة. مباراة الأهلي والكاميروني للقطن، فيما يتولى التعليق على مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المعلق رؤوف خليف.

شاهد مباراة الاهلي والقطن الكاميروني اليوم

المباراة: الأهلي مقابل القطان، البطولة: دوري أبطال إفريقيا، الجولة: دور المجموعات – الجولة الأولى، قناة المباراة: bein sports HD 4، معلق المباراة: عصام الشوالي، ملعب المباراة: السلام، موعد المباراة ووقتها: The تقام المباراة يوم السبت 4 مارس الساعة 6 مساء بتوقيت مصر،الأسطورة مباشر Live Now.. بث مباشر النادي الاهلى والقطن اليـوم BeIN يلا شوت الاهلي القطن مباشر|| ماتش الاهلي مباشر الآن.