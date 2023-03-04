مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 04-03-2023 دوري أبطال إفريقيا.. ماتش الاهلي ضد القطن الكاميروني

ويواجه الأهلي نظيره الكاميروني، اليوم السبت، على ملعب "الأهلي والسلام"، في المباراة التي ستقام في إطار الجولة الأولى المؤجلة من منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا..

وخسر الأهلي بهدف دون رد على الهلال السوداني في الجولة الثانية في دور المجموعات، فيما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

ملعب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا على ملعب "الأهلي وي السلام".

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

تُبث مباراة الأهلي ضد القطن عبر قناة beIN Sports 4، بجانب قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي.

معلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يعلق على مباراة الأهلي والقطن الكاميروني للمعلق رؤوف خليف.

قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة تايم سبورتس "البث الأرضي" مباراة الأهلي والقطن الكاميروني والمقرر لها السبت، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام، بتعليق محمد الغياتي، وذلك عبر قناة تايم سبورتس (البث الأرضي) الحاصلة على حقوق نقل تلك المباراة.

تردد قناة تايم سبورتس (البث الأرضي) الناقلة لمباراة الأهلي والقطن

التردد: 11861 الاستقطاب: راسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة