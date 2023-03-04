مشاهدة مباراة الأهلي اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة الاهلي والقطن الكاميروني مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة Al-Ahly vs Cotonsport  بث مباشر يلا شوت، أنهى النادي الأهلي استعداداته لمواجهة القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث تأتي هذه المباراة ضمن المؤجلة من الدور الأول لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وستكون بداية المباراة. أعلن في تمام الساعة السادسة مساءا، على أرض ملعب الأهلي وى السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز واقالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، لقتناص النقاط الثلاث، ليضمن بقائه في البطولة، بعد أن خسر في المباراة الأولى أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف، على ملعب الجوهرة الزرقاء، وتعادل في المباراة الثانية ضد صنداونز بهدفين لكل فريق والتي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي واستاد السلام.

موقف الأهلي قبل مباراة اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث بحوزته نقطة واحدة، بينما يتصدر جدول الترتيب صنداونز برصيد 7 نقاط، ويليه فريق الهلال برصيد 6 نقاط، بينما يحتل القطن الكاميروني المركز الأخير دون نقاط ويبحث فريق القطن على الانتصار أو التعادل لضمان حظوظه في البقاء، بعد ما تلقى هزيمتين أمام الهلال وصنداونز.

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الأهلي والقطن الكاميروني

القنوات الناقلة لمباراة 

الأهلي والقطن

 الكاميروني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

يتم بث المباراة التي تقام بين الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإليكم تردد القناة:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3
 

 

 

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