يلا شوت مباراة الأهلي اليوم Al Ahly vs. Coton Sport| مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني مباشر يلا شووت يوتيوب

مباراة الأهلي والقطن الكاميروني Al-Ahly vs Cotonsport ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2023 حيث يواجه النادي الأهلي نظيره نادي القطن الكاميروني اليوم في القاهرة ويبحث المارد الأحمر عن أول انتصار له في تلك البطولة حيث لعب مباراتين وتعادل في واحدة وهزم في أخرى ما يعكس سبب رواج نتيجة البحث حول موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني على موقع "جوجل" العالمي خلال الساعات الماضية واهتمام الجمهور بها.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني 2023

وتنطلق صافرة بداية لقاء مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والخامسة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة حيث يستضيف اللقاء استاد الأهلى وي السلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا

ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة من مباراتين خاضهم حيث يأتي في المركز الأول فريق نادي صن داونز والذي خاض 3 مباريات فاز في 2 وتعادل في مباراة بينما لم يتعرض لأي هزيمة ليحصد من تلك المباريات 7 نقاط.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

و في المركز الثاني يأتي فريق نادي الهلال السوداني برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات نجح في الفوز في مباراتين بينما تلقى هزيمة وحيدة دون أي تعادل.

و في المركز الرابع والأخير يأتي فريق نادي القطن الكاميروني والذي خاض مباراتين هزم في كلاهما ليقبع في قاع الجدول دون أي نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتبث مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا على قنوات بين سبورت حيث إنه ا مالكه بشكل حصري لبث تلك المباريات حيث تحوز البطولة على مشاهدات كبيرة ويتابعها محبي وعشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا وعدد من الدول العربية.

ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز بالمباريات المقبلة بضمان الصعود إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي واقتناص اللقب الحادي عشر له في تاريخه حيث غاب اللقب عن النادي الموسم الماضي بعدما وصل المارد الأحمر إلى الدور النهائي ولكن نجح الوداد الرياضي المغربي في حسم اللقب لصالحه.