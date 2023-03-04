يلا شوت إفريقيا يا أهلي | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر 4 / 3 / 2023 في دوري ابطال افريقيا

قامت قناة بين سبورت بتعديل معلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني المرتقبة اليوم حيث تم إسناد تعليق المباراة إلي علي محمد علي بدلا من رؤوف خليف.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرابعة والنصف مساء اليوم موعدا للوصول إلى ستاد الاهلي وwe السلام استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني المرتقبة في السادسة مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلي ستاد الاهلي وwe السلام استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت في دوري الابطال الإفريقي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة القطن الكاميروني المرتقبة في السادسة مساء اليوم السبت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الاولي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج وأحمد القندوسي وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

وضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، البرازيلي برونو سافيو لقائمة الفريق الأحمر لخوض لقاء القطن الكاميروني، والذي ينطلق في السادسة مساء اليوم السبت على استاد السلام، وهي المواجهة المؤجلة من الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مبارة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر

فيما استبعد كولر عددًا من اللاعبين بسبب الإصابات، وهم حسين الشحات الذي يعاني من شد في عضلة السمانة، ومحمود متولي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية، ومحمود عبدالمنعم كهربا الذي تأكد غيابه بسبب معاناته من إجهاد شديد في العضلة الضامة.

كذلك خرج أحمد عبدالقادر من القائمة بسبب الإصابة في الركبة.

كما خرج من قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، كلًا من أيمن أشرف الظهير الايسر، وزميله كريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة الأهلى والقطن الكاميروني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أربع مواجهات جمعت الأهلي والقطن الكاميروني

والتقى الأهلي مع القطن الكاميروني في أربع مباريات قبل ذلك بواقع ثلاث مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة واحدة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواجهات الأهلى أمام القطن الكاميروني

المواجهة الأولى بين الأهلي والقطن الكاميروني كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008 وفاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين وتعادل الفريقين في لقاء الإياب بنتيجة 2-2.

المواجهة الثانية بين الأهلي والقطن الكاميروني كانت في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1، أحرز للأهلي ذهابًا واحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح الذي فاز بها الأهلى الأهلي بنتيجة 7-6.

المواجهة الثالثة بين الأهلي والقطن الكاميروني كانت في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014 وفاز الأهلي ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

المواجهة الرابعة بين الأهلي والقطن الكاميروني كانت في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017، فاز الأهلي في ذهابا بهدفين نظيفين أحرزهما ثم كرر فوزه في لقاء الإياب بنتيجة 3-1.

مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- الأهلي 2-2 الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

1-صن داونز 7 نقاط.

2-الهلال 6 نقاط.

3-الأهلي نقطة واحدة.

4-القطن الكاميروني دون نقاط.