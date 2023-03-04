طلب إحاطة لتطوير وتوسعة قصر ثقافة الفشن ببني سويف

تقدم النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لسرعة تطوير وتوسعة قصر ثقافة مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

وقال الناظر في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "يوجد بمدينة الفشن آلاف المواهب المثقفة والمبدعة التي هي أداة هامة في رفع الذوق العام، وتنوير المواطنين التي ترتقي بالثقافة المجتمعية والسياسية في الوقت الذي تقوم الدولة المصرية ببناء الجمهورية الجديدة، وفي نفس الوقت توجد نفوس ضعيفة بالداخل والخارج تقوم ببث الشائعات المغرضة والهدامة على عكس الواقع المصري وما يقابله من تحديات".



وتابع النائب طه الناظر: "يوجد بمركز الفشن قصر ثقافة صغير وقديم المنشأ، ولتفعيل دوره التوعوي الهام والفعال الذي نحن في أمس الحاجة إليه علينا سرعة تطويره وتوسعته، لذلك أرجو مناقشة طلب الإحاطة في الجلسة العامة لإقرار اللازم".