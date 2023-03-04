عاجل.. مانشستر سيتي يحدد سعر بيع برناردو سيلفا إلى برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مانشستر سيتي مستعد الآن لبيع برناردو سيلفا إلى نادي برشلونة وقد حدد السعر المطلوب للاعب خط الوسط البرتغالي.

كان سيلفا الهدف الأول لبرشلونة الصيف الماضي، بعد أن أنفق الفريق الكتالوني 158 مليون يورو (168 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينها وجولز كوندي، إلا أنهم افتقروا إلى الأموال اللازمة لتأمين سيلفا أيضًا.

احتاج برشلونة إلى رحيل فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد لإنجاز الصفقة، وبحسب ما ورد قبلوا عرضًا بقيمة 80 مليون يورو (85 مليون دولار) له من غريم السيتي، لكن صانع الألعاب الهولندي رفض الانتقال بعد ذلك مشيرًا إلى عدم وجود كرة القدم في دوري أبطال أوروبا في أولد ترافورد وطموحه للنجاح تحت قيادة مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز. العوامل المحفزة.

لذلك فشل برشلونة في جمع 80-100 مليون يورو (85-107 مليون دولار) التي قيل أن سيتي سيقبلها لسيلفا، لكن اهتمامهم لم يتضاءل أبدًا مع لاعب موناكو السابق.

لقد حاولوا إقناعه في نافذة الانتقالات التي تم إغلاقها مؤخرًا في يناير أيضًا، وكان لديهم عرض بقيمة إجمالية 70 مليون يورو (74.4 مليون دولار) تم رفضه حسب صحيفة “سبورت" الإسبانية.

مع استمرار رئيس برشلونة جوان لابورتا ووكيل اللاعب خورخي مينديز في العمل على العملية المحتملة، يقال إن سيتي قد سئم أخيرًا من الموقف.

مانشستر سيتي يفتح الباب أمام رحيل سيلفا

وبحسب ما ورد قال المدير الرياضي تكسيكي بيجيريستين لسيلفا في اجتماع أخير وفقًا لسبورت، الذي قال إن سيتي فتح الباب أمام اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وهو يغادر الاتحاد: "إذا كنت تريد المغادرة، فاذهب".

يقال أيضًا أن سيتي قد حدد سعرًا لسيلفا أيضًا - نحو 65 مليون يورو (69 مليون دولار) قد يكافح برشلونة لجمعها نظرًا للمأزق المالي الحالي.

ةحذر خافيير تيباس رئيس الدوري الأسباني برشلونة من أنه يجب عليهم اقتطاع 200 مليون يورو (212.6 مليون دولار) من الأجور قبل 2023/2024 للبقاء على الجانب الأيمن من قواعد اللعب المالي النظيف، وفقط من خلال المبيعات الجماعية للاعبين قد يكونون قادرين على تلبية مطالب سيتي لسيلفا.