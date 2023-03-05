وزير الإسكان يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة بني سويف الجديدة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة بني سويف الجديدة بالصعيد، مؤكدًا حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على استكمال تنفيذ خُطة التنمية الشاملة بمختلف المحاور، ولا سيما ما يتم تنفيذه من مشروعات لخدمة أهالي الصعيد.



واطلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة، والتي شملت مشروعات معالجة صرف صحي بهدف ري المسطحات الخضراء والغابات الشجرية، وموقف تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية احتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية، وكذا المشروعات السكنية والخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، ومد شبكات الطرق والكهرباء والغاز للمناطق الحديثة، وغير ذلك من مشروعات.



وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم الانتهاء من مرافق ( مياه – صرف – طرق " فرمة ") بمنطقة الإسكان الاجتماعي 3، ومرافق ورش الشباب بمنطقة الصناعات المتوسطة، وتنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتطوير محطة المعالجة الثنائية مرحلتين أولى وثانية، وإجراء تجارب التشغيل للمرحلتين الثالثة والرابعة، واستكمال خط الطرد قطر ( 700 مم ) الناقل لمياه الصرف المعالجة إلى الغابة الشجرية بمساحة 5 آلاف فدان، وتركيب 14 جهاز تصرف لحساب كمية المياه على المناطق، وبذلك يتم التخلص الآمن من مياه الصرف المعالجة والاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال مرافق ( مياه - صرف – طرق " فرمة ") لمنطقة الامتداد للمدينة بالأحياء السكنية (7 – 8 – 10 – 11– 12– 13 – 14) بقيمة نحو مليار جنيه، وتجاوزت نسبة التنفيذ بمعظم الأحياء 85 %، وتضم هذه الأحياء جميع أنواع الإسكان من أراض أكثر تميزا ومميزة وإسكان اجتماعي بإجمالي 8354 قطعة أرض، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرافق مجاورتين بالحي السكني 13 وتضمان 450 قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين، بجانب حصول محطة مياه الشرب بالمدينة على 3 شهادات أيزو بمختلف القطاعات.



وأشار المهندس محمد عصام الدين محمد، إلى أنه جارٍ تنفيذ ازدواج طريق القاهرة/المنيا الصحراوي " نطاق المدينة"، واستكمال أعمال الطرق والكهرباء والاتصالات بالحي السكني الرابع، وأعمال الطبقة السطحية لطرق الحي السكني الأول، والطبقة الرابطة لطرق منطقة امتداد مركز المدينة، وشبكات إنارة الطريق الإقليمي، وشبكة كهرباء الحي الرابع والموزعات الخاصة بها وكابلات الربط المغذية، وأعمال التغذية الكهربائية الدائمة للقرية التكنولوجية، وشبكات كهرباء منطقة ورش الشباب الجديدة، كما تم توصيل الكهرباء لجميع مجاورات الحي السكني الخامس، وإسناد تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي " أراضي "، وشبكة كهرباء منطقة الـ 17 فدانا للأراضي الأكثر تميزًا، وتم تنفيذ شبكة كهرباء منطقة إسكان امتداد مركز المدينة للأراضي المميزة، وجار تنفيذ شبكات كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي 3، وشبكة كهرباء منطقة الأراضي الأكثر تميزًا بمركز المدينة، وجارٍ طرح شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعي 4، ومنطقة خدمات الصناعات المتوسطة، وجارٍ تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي للحيين السكنيين الرابع والخامس.



وقال: في قطــاع الإسكان والخدمات، تم الانتهاء من رفع كفاءة عمارات منخفض التكاليف بالحي السكني الثاني بعدد 81 عمارة، وتم إسناد رفع كفاءة 17 عمارة أخرى، والانتهاء من توريد وتركيب 10 مظلات بالحي الثاني بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ قسم شرطة ابني بيتك 1، وجارٍ تنفيذ 6 عمارات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين ( إسكان متوسط 144 وحدة سكنية بمساحات من 110م2: 120م2 للوحدة)، كما تم تشغيل الجامعة الأهلية على مساحة 40 فدانا باستثمارات نحو 4 مليارات جنيه وتضم 11 كلية تم تشغيلها العام الدراسي الحالي، وجارٍ تنفيذ مستشفى جامعة النهضة بمنطقة الامتداد بمعرفة القطاع الخاص، وتم الانتهاء من تنفيذ مبنى مديرية الأمن على مساحة 6 أفدنة بالمدينة، وتشغيله.



وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم تخصيص أكثر من 37 قطعة أرض استثمارية بأنشطة مختلفة ( مدارس – جامعات – تجاري – إداري – صناعي -....)، وبيع قطع أراض إسكان متوسط بعدد 91 قطعة أرض، وقطع أراض أكثر تميزا بعدد 62 قطعة، بجانب تسليم 364 قطعة أرض إسكان مميز، و63 قطعة أرض أكثر تميزًا بالحي السكني 13، وطرح 15 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا بالحي الرابع، و419 قطعة أرض إسكان متوسط بالحي السابع، وتسليم قطعة أرض بالمنطقة السياحية والرياضية لنقابة المهندسين لإنشاء نادٍ اجتماعي للنقابة على مساحة 5.65 فدان، وتخصيص قطعة أرض لنقابة الصيادلة لإقامة نادٍ اجتماعي بالمنطقة الترفيهية على مساحة نحو 2.9 فدان، وبيع 8 محال تجارية، وطرح 12 محلًا و3 وحدات مهنية بمساحة 68م2 للوحدة بنظام البيع بالمزاد العلني، وتسليم قطعة أرض بمساحة 34 فدانا لمحافظة بني سويف لإقامة سوق للجملة، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 5000م2بنظام مقابل الانتفاع، لإقامة ممشى سياحي وكافتيريات ومنطقة ألعاب أطفال، وتسليم قطعة أرض بمساحة 6.14 فدان للإدارة العامة للمرور، لإقامة وحدة مرور إلكتروني نموذجية، وتخصيص مساحة 550 فدانا لإقامة غابة شجرية.



ونوه رئيس الجهاز عن أنه تم زراعة المسطحات الخضراء بمشروعات محطة المعالجة الثنائية وعمل شبكة رى ذاتي لها، ومحطة المعالجة الثلاثية، والطريق المؤدى لمحطة المعالجة، والطريق الفاصل بين أراضي جمعية النيل والحيين الخامس والسادس، ومحطة المياه، ومأخذ محطة المياه، ورفع كفاءة بعض الميادين.

