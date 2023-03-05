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ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في مستهل أول جلسات الأسبوع

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية


شهدت البورصة المصرية ارتفاع جماعي للمؤشرات في مستهل أول جلسات الأسبوع اليوم الأحد، ليرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 16923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 20077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 6987 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3069 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4550 نقطة.

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