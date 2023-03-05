مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

أكون أو لأ أكون من أجل الصدارة Barcelona vs Valencia، وتنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا، اليوم الأحد 5 مارس، في إطار المنافسات الـ 24 في الدوري الإسباني 2023، والتي ستقام على ملعب كامب نو، والتي ستستضيف مباراة قوية تجمع الفريقين، ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد بهدف دون رد. في المباراة التي جمعتهم يوم الخميس الماضي، ضمن مباراة نصف النهائي (الذهاب) من كأس ملك إسبانيا، حيث زادت عمليات البحث عبر جوجل عن موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، وكذلك القنوات التي بث مباراة برشلونة وفالنسيا.

برشلونة أمام فالنسيا من أجل اللقب

من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم اليوم الأحد 5 مارس لتعلن عن بدء مباراة برشلونة ضد فالنسيا، ضمن الدوري الإسباني 2023، في جولته الـ 24، في منافسة قوية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، وتستعرض «المصري اليوم» في السطور الآتية ما يخص مباراة برشلونة ضد فالنسيا، وموعد انطلاق المباراة حسب التوقيت المحلي لكل دولة على حدا، كذلك القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا

يترقب الجمهور انطلاق مباراة برشلونة ضد فالنسيا، في الدوري الإسباني الجولة الـ 24، لتجمع أرض ملعب «كامب نو» مباراة قوية، وفي تمام الساعة 5:15 مساءً تنطلق المباراة في مصر، وبتوقيت الإمارات تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في الساعة 7:15، وفي المملكة العربية السعودية تنطلق صافرة الحكم لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الساعة 6:15 مساءَ.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

أتاحت العديد من القنوات الرياضية المتخصصة بث ونقل مباريات الدوري الإسباني 2023، حيث يتمكن الجمهور المشاهد من عرض المباراة فور انطلاقها، ومن بين هذه القنوات التي فتحت بث مباراة برشلونة ضد فالنسيا بي إن سبورتس «beIN Sport Premium»، والتي تعد القناة الحصرية الوحيدة المتخصصة والمسؤولة عن نقل مباراة برشلونة ضد فالنسيا، في الدوري الإسباني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا

التردد الأول beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد الثاني beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS يفتح على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- ماركوس ألونسو- رونالدو أراوخو- جول كوندي

خط الوسط: فرانك كيسييه- سيرجي روبرتو- فرينكي دي يونج

خط الهجوم: أنسو فاتي- رافينيا- فيران توريس