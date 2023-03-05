مشاهدة مباراة البرسا اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

برشلونة يجدد موعده في فالنسيا Barcelona vs Valencia اليوم، في الخامسة والربع مساء، على ملعب "كامب نو"، في المباراة التي ستقام في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، والتي يسعى خلالها الفريق الكتالوني لمواصلة الابتعاد. من منافسيه التقليديين ريال مدريد، والبقاء في صدارة جدول ترتيب المسابقات المحلية. 

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الموعد: 5:15 مساء اليوم.

الملعب: «كامب نو».

البطولة: الدوري الإسباني.

الجولة: 24.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني

beIN Sports HD 1 - حفيظ دراجي.

TV2 Sport Premium 1 HD.

beIN Sports HD 3 English.

beIN Sports Connect.

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تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

حارس المرمى: تير شتيجين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، جول كوندي، ماركوس ألونسو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فرانك كيسي.

خط الهجوم: رافينيا، أنسو فاتي، فيران توريس.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 

برشلونة: المركز الأول - 59 نقطة (انتصار 19 - تعادل 2- هزيمة 2).

فالنسيا: المركز الـ 19 - 23 نقطة (انتصار 6 - تعادل 5- هزيمة 2).

البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني، حيث يستضيف برشلونة مساء اليوم فريق فالنسيا على ملعب كامب نو اليوم الأحد الساعة 5.15 مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى برشلونة لاستعادة طريق الانتصارات، حين يستضيف نظيره فالنسيا خاصة بعد توقف قطار البارسا في الليجا الجولة الماضية بالخسارة بهدف دون رد، خلال مواجهة ألميريا.

ويدخل برشلونة المباراة دون بيدري وديمبلي وليفاندوفسكي للإصابة، بالإضافة إلى جافي الذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة لن يتواجد على مقاعد البدلاء، بداعي الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الصفراء أمام ألميريا، وسيحل مكانه شقيقه أوسكار.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط على ريال مدريد صاحب الوصافة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا: 

حارس المرمى:  مارك أندريه تير شتيجن

كذلك خط الدفاع:  أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - رونالدو أراوخو - جول كوندي

ثم خط الوسط:  فرانك كيسييه - سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: أنسو فاتي - رافينيا - فيران توريس

تشكيل فالنسيا المتوقع ضد برشلونة: 

حارس المرمى:  ياسبر سيليسين

كذلك خط الدفاع:  ديميتري فولكييه، غابرييل باوليستا، مختار دياكابي، خوسيه غايا

ثم خط الوسط:  يونس موسى، دانييل واس، هوغو غويلاميون، كارلوس سولير

خط الهجوم: غونزالو غيديش، ماكسي غوميز

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا في منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

حسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورتس، فإن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وفالنسيا.

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