مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت كورة أون لاين تويتر Yalla Shoot

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره نادي فالنسيا على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني 2023.

ويدخل البارسا هذه المباراة منتشيًا بفوزه على الغريم التقليدي ريال مدريد في ذهاب كأس الملك بهدف مقابل لا شيء، ويتطلع اليوم رغم الغيابات المؤثرة في الفريق أن يتمكن من الحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق مع المنافسين.

توقيت مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني اليوم الأحد 5 مارس 2023، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة 24 من الدوري الإسباني في مختلف الدول العربية:

  • الساعة 4:15 م بتوقيت المغرب والجزائر وتونس
  • الساعة 5:15 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا
  • الساعة 6:15 م بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا
  • الساعة 7:15 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

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للمشاهدة أضغط علي كلمة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

يواجه نادي برسلونة فريق فالنسيا الإسباني فى الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب سبوتيفاى كامب نو.

وتأتي مباراة برشلونة وفالنسيا ضمن مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2022- 2023.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

والجدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة حيث يبعد بـ 7 نقاط على ريال مدريد الوصيف، ومن الجهة الأخرى يحتل فالنسيا المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة.

مباراة برشلونة وريال مدريد

ويلعب لاعبي برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على ريال مدريد بنتيجة 1-0 خلال مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما الخميس الماضى على ملعب “سانتياجو برنابيو” فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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