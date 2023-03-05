تأجيل ملتقى رياضة المرأة العربية لشهر سبتمبر العام الجاري

أعلنت أسرة الملتقي الدولي لرياضة المرأة العربية في نسخته الثانية تأجيل انعقاد المؤتمر لشهر سبتمبر من العام الجاري بدلا من الموعد المحدد له خلال الفترة من 15 حتى 17 مارس الجاري.



وكشف خالد الهميم المدير التنفيذي للملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية أنه تقرر تأجيل إنعقاد المؤتمر لشهر سبتمبر من العام الجاري بناء على ظروف خارجه عن اردتنا تستوجب التأجيل.



وعبر الهميم علي شكره وتقديره إلى كل القائمين ورعاه الملتقي وشركاء النجاح علي مساندتهم ودعمهم هذة الفترة وحرصهم الدؤوب على أن يظهر هذا الملتقي بأفضل صورة وأن يقدم المردود والمطلوب منه لخدمة رياضة المرأة العربية.



وأعرب خالد الهميم عن خالص الشكر والتقدير لمسئولي اللجنة الأولمبية المصرية والمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والرعاة الجدد الداعمين لإنجاح هذا الملتقى الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم متميزا وصورة مختلفه تليق بهذا الحدث الكبير.



الجدير بالذكر أنه تم إختيار المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كرئيس شرفي للمؤتمر والأستاذة الدكتورة راند رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية ( رئيس للملتقي ) في نسخته الثانيه

وأضاف الهميم أنه بعد نجاح الملتقي في نسخته الأولي وتميزه علي مستوي الوطني العربي أصبحنا جميعا نحمل على عاتقنا رسالة للعمل معا في تواجدنا الفعال والمشرف للمرأة العربيه في كل المحافل ومنصات التتويج العالمية ممارسة وقيادة وإدارة.