بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي | Liverpool مباشر

ماتش Liverpool vs Man United، ويقود محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني فريقه الريدز، اليوم الأحد، أمام مانشستر يونايتد في الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023. يحاول ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، تسجيل النقاط الثلاث والاقتراب من المربع الذهبي قبل نهاية الموسم الكارثي الذي يمر به فريق محمد صلاح، والوصول إلى المراكز الأربعة الأولى حتى يتمكن من المشاركة فيه. دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما يأتى ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة. وأثنى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، محذرا من «ماكينة نتائج» الشياطين الحمر، قبل مواجهة الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ينطلق اللقاء بين ليفربول ومانشستر يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأدرن والسودان وجنوب إفريقيا والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

Eleven Sports 1 HD portugal

beIN 4K HDR

Spiler 1 TV

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

beIN Sports 1 HD Premium

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

وقال كلوب خلال: «من المستحيل أن تكون سعيدا بشىء إيجابى في المانيو وأنت تدرب ليفربول، لكنى مسرور بمستوى راشفورد، راشفورد واجه صعوبة كبيرة في العام الماضى، كنت أعلم أن هذا سيتغير مرة أخرى، فهو يلعب بشكل لا يُصدق».

وأصر كلوب على أن ليفربول سيكون في مواجهة صعبة ضد مانشستر يونايتد، الفريق الوحيد الذي ينافس على جميع الجبهات في إنجلترا. وأوضح: «لقد فازوا بكأس الرابطة، إنه شعور رائع ولكن ليس هناك أي وقت للاحتفال، الخصم قام بعمل جيد وتحول إلى ماكينة نتائج».

فيما أكد تين هاج، المدير الفنى لمان يونايتد، في تصريحات نقلها موقع «سكاى سبورتس»: «الخطوة المقبلة لنا هي الفوز في ملعب أنفيلد، وعلينا القيام بها».

وأضاف: «قدمنا مستويات جيدة خارج أرضنا. الملعب نفس المقاس في أي مكان، وهناك 3 حكام، وحكم رابع. الكرة تبقى دائرية وهناك هواء بها، وبالتالى علينا اللعب وحسم اللقاء».

وتابع: «نعلم أن الجماهير لن تساندنا، وعلينا التعامل مع ذلك، لاعبونا يحبون اللعب في تلك الأجواء، سبق أن أتيت إلى آنفيلد، وأتطلع للذهاب إليه، أعرف أن الأجواء به ستكون رائعة، نعم ستكون عدائية، لكن نحبها».