يلا شوت Reds | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي | مباراة ليفربول اليوم مباشر يوتيوب

ينتظر عشاق الكرة الانجليزية والعالمية، كلاسيكو ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في المواجهة الهامة والمرتقبة بين الفريقين، في قمة الجولة رقم 26 من «البريميرليج».

ليفربول أمام مانشستر يونايتد كلاسيكو «البريميرليج»

ويدخل فريق ليفربول «صاحب الأرض» المباراة بطموحات كبيرة خصوصا بعد تحقيق الوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، حيث يسعى «الريدز» إلى مواصلة النتائج الايجابية أمام مانشستر يونايتد، من اجل لحاق بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الكروي المقبل.

ليفربول أمام مانشستر يونايتد «فرصة القمة»

على الجانب الأخر يسعى فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره ليفربول، في مباراة الأحد من اجل الاقتراب بشكل أكبر من ثنائي القمة أرسنال ومانشستر سيتي، في الوقت الذي نجح فيه فريق الشياطين الحمر في الفوز على ويست هام خلال المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تقام مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، غدا الأحد في تمام الساعة السادة والنصف مساءً، على ملعب ستاد «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة رقم 26 من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تبث مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي على شاشة قناة بي ان سبورت 2، حيث تذيع القناة البطولة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد