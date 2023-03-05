مباراة Liverpool اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة Liverpool VS Man United بث مباشر، وسيواجه ليفربول مانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تمثل دوافع خاصة لكلا الفريقين وقد تحدث فرقًا في طريقهما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل مواجهة اليوم تعرف على عدد أهداف محمد صلاح في مانشستر يونايتد في كل البطولات.

كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ظلت شباك مانشستر يوتايند بمثابة عقدة لمحمد صلاح لخمس مباريات متتالية في مواسمه الأولى مع ليفربول خاصة حين كان جوزيه مورينيو مدربا لكتيبة الشياطين وتعرض لانتقاد كبير لعدم تسجيله الأهداف في شباك مانشستر يونايتد

ولكن سرعان ما حول الفرعون المصري هذا النقد إلى تحد ودافع من أجل كتابة التاريخ أمام مانشستر يونايتد وتتحول كتيبة الشياطين الحمر من عقدة لأحد أكثر الأندية التي يسجل في شباكها.

أهداف محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدفه الأول في مانشستر يونايتد في سادس مباراة جمعته بالفريق تحديدا موسم 2019/2020 على ملعب " الأنفليد" في الدقائق الأخيرة من اللقاء ليحسم الفوز لفريقه بنتيجة 2/0 ويحتفل حينها "بخلع قميصه" بعد فك شفرة التسجيل أمام اليونايتد، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف الفرعون المصري عن التسجييل في شباك الشياطين بل وتألق في تسجيل "هاتريك" في عقر دارهم في ملعب "أولد ترافورد" في موسم 2021/2020

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ويصل إجمالي عدد أهداف محمد صلاح في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي إلى 8 أهداف بجانب صناعته لهدفين آخرين.

ولم يكتفي بالتسجيل في شباك الشياطين الحمر في الدوري فقط بل لعب محمد صلاح مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، كانت في الدور الرابع بموسم 2020-2021.

ونجح الفرعون المصري في زيارة شباك يونايتد في ذلك الوقت أيضًا، بتسجيله هدفين، لكن جهوده لم تنجح، وخسر فريقه 3-2 من كتيبة أولي جونار سولشاير.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي لأهداف محمد صلاح في مانشستر يونايتد 10، سجل في 11 مباراة، بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة.

يعتبر لواء الشياطين من بين أفضل 3 أندية نجح محمد صلاح في تسجيلها سواء مع ليفربول أو تشيلسي أو أي أندية أخرى.

حيث سجل صلاح 10 أهداف في مانشستر سيتي خلال 18 مباراة خاضها في جميع البطولات، ونفس الرقم في توتنهام خلال 17 مباراة.

بالنظر إلى أن صلاح خاض 11 مباراة فقط ضد يونايتد وأحرز 10 أهداف، فهذا أفضل معدل، وDe Hayy net هو المفضل لديه.