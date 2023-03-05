جمعية حماية المستهلك الأردنية تدعو الحكومة للسماح بزيادة استيراد الموز

دعت جمعية حماية المستهلك الأردنية وزارة الزراعة إلى السماح باستيراد كميات كافية من الموز، لسد النقص الحاصل في الأسواق، خاصة بعد الارتفاع غير المبرر على أسعار هذا الصنف من الفاكهة، حيث وصل سعر بيع الكيلو غرام الواحد من الموز البلدي أو المستورد إلى 1.25 دينار أو يزيد.

وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في بيان اليوم الأحد، إن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين وتجار حول ارتفاع أسعار الموز البلدي، معتبرا أن سبب ارتفاع سعر بيعه هو عدم كفاية المنتج المحلي من هذا الصنف.



ودعا عبيدات إلى السماح بزيادة الاستيراد من الموز لتغطية حاجة السوق وهو ما سيعمل على انخفاض أسعاره، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.



وأشار إلى أن "مجموعة من المزارعين أو بعض التجار يتحكمون بالكميات الموردة إلى الأسواق المحلية أو المستوردة من الخارج، بحجة حماية المنتج المحلي" حسب تعبيره، وهو ما ينعكس سلبا على أسعار بيعه وبشكل غير مقبول وغير عادل.