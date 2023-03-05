يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شووت يوتيوب | مباراة ليفربول مباشر

الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح، في مواجهة من العيار الثقيل، أمام فريق مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز” اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد 5 مارس، على ملعب أنفيلد، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

الوسط: فابينيو - هندرسون - بايتيتش.

الهجوم: صلاح - جاكبو - جوتا.

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - شاو.

الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني - فيجهورست - راشفورد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1.

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نتيجة مباراة الذهاب بين ليفربول ومانشستر يونايتد

إنتهت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وليفربول، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، بفوز قاتل لصالح المان يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ليفربول يفوز على وولفرهامبتون

وانتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بفوز الريد بهدفين دون رد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت الأربعاء الماضي بهدفين مقابل لاشيئ، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة.

وأحرز أهداف ليفربول فان دايك في الدقيقة ٧٣ ومحمد صلاح في الدقيقة ٧٧.

أحرز نونيز مهاجم ليفربول هدف فريقه الأول في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني أمام ولفرهامبتون ولكن الحكم قام بإلغائه.

وكان الشوط الأول من مباراة ليفربول وولفرهامبتون انتهي بالتعادل السلبي من لقاء الفريقين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول وسط محاولات كانت عن طريق داروين نونيز ومحمد صلاح من ليفربول ولكن دون الوصول للشباك.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون

وضم تشكيل ليفربول كلا من..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيمكاس - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أرنولد.

خط الوسط: إيليوت - فابينيو - ستيفان بايشيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - نونيز

الفيفا يوجه رسالة لمحمد صلاح

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسالة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تسجيل هدفا في شباك ولفرهامبتون أمس في الدوري الإنجليزي.

وكتب حساب الفيفا الرسمي على تويتر: الوصول للقمة هي الخطوة الأولى، الحفاظ على القمة هي الخطوة الأصعب لكنها ممكنة بالجِد والعمل.

حقق النجم المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًّا جديدًا، بعدما سجل في مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كشف رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول حقيقة رحيله عن الريدز في نهاية الموسم الحالي حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكتب رامي عباس عبر حسابه بموقع تويتر: الحديث عن رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا كلام فارغ، لم تتم مناقشة هذا أو حتى التفكير فيه، لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري الأبطال.