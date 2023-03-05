يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي.. Yalla shoot

تحتضن أرضية ستاد الأنفيلد المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي Liverpool vs Man United، ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة البريميرليج، المباراة التي ستنطلق بينهما غدًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

موقف ليفربول من المباراة

ويسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب للرجوع إلى الانتصارات وتحقيق الألقاب، وذلك بعد النتائج الغير مرضية لجماهير الريدز، خلال الفترة الأخيرة من سلسلة الهزائم التي تعرض لها، فيدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعض الشئ بعد الفوز الأخير على وولفرهامبتون في المباراة الماضية، وذلك بعد ما فاز عليه بهدفين دون رد، أحرزهما كلًا من فيرجيل فان ديك في الدقيقة 73، والفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة 77.

ويحتل الريدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، جمعها بعد ما خاض 24 مباراة، حقق من خلالها الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، كما تلقى الهزيمة في 7، واستطاع لاعبو الأحمر من تسجيل 40 هدف، واستقبلت شباكهم 28.

موقف مانشستر يونايتد من المباراة

ويطمح الشياطين الحُمر بقيادة الهولندي إريك تين هاج، من الفوز والمشي على خطى ثابتة هذا الموسم، بعد النتائج الإيجابية التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ما حقق لقب كأس الرابطة منذ أيام على فريق نيوكاسل، وجاءت الأهداف عن طريق اللاعب كاسيميرو، وماركوس راشفورد، وذلك قبل أن يفوز على وست هام في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، مقسمة ما بين 15 انتصار، و5 هزائم، و4 تعادلات، كما سجل لاعبو المان يونايتد 41 هدف، واستقبلت شباكهم 28.

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يتم يث المباراة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد غدًا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإليكم تردد القناة.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر دوري ابطال اوروبا 2023 يبحث الكثير مشجعي كرة القدم حول العالم، عن موعد ومشاهدة برشلونة وفالنسيا.

مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد؟ رابط مشاهدة المباراة سنقدمه بالمقال حيث، تعتبر كرة القدم من أكثر الأنشطة إمتاعًا وحيث تعتبر من بين الأنشطة الترفيهية لملايين من الناس.

العالم كله يترقب المباراة الهامة والمنتظرة التي ستجمع بين برشلونة وفالنسيا كأس العالم، يستعد منتخب الهولندي لمواجهة منافسه الامريكي في مباراة تجمع الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بتاريخ اليوم الموافق 19-02-2032 سننقل المباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر، وستكون المباراة الافتتاحية بين ليفربول وريال مدريد على ملعب البيت وستطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخب الاهلي والهلال ستذاع على 22 قناة، ومنها قناة بي إن سبورتس وقناة الكاس القطرية والرياضية المغربية.

يعلق عصام الشوالي ويوسف سيف على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس، وأحمد الطيب وسمير المعيرفي عبر قناة الكاس، ومحمد العدالي عبر الرياضية المغربية.