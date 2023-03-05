عاجل.. كولر يتخذ قرارا هاما بعد الإصابات العديدة في صفوف الأهلي

الفجر الرياضي
كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر من إدارة النادي الأهلي، ضم طبيبا نفسيا إلى الجهاز المعاون بسبب بعض المشكلات التي يواجهها الفريق بسبب ضغط المباريات سواء في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي على نظيره القطن الكاميروني أمس السبت بهدفين جون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويعاني عدد من لاعبي الأهلي  من الإصابات بسبب بعض الأسباب نفسية، مشيرًا إلى أن انضمام طبيب نفسي إلى الجهاز الفني للفريق، والذي من شأنه أن يقلل من الإصابات داخل الفريق الأحمر.

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون

وتبدأ المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب في السابعة مساء بعد غد السلام في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب.

القنوات الناقله لمباراة الأهلي والمقاولون

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 

 

 

 

 

الأهلي كولر المقاولون العرب الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا

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