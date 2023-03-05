بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا مباشر اليوم 05-03-2023 في الدوري الإسباني عبر يوتيوب.. Yalla shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق فالنسيا Barcelona vs Valencia ، اليوم الأحد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا 

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وفالنسيا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا 

وتأتي قائمة فريق برشلونة لمواجهة فالنسيا كالتالي:-

تيرشتيجن - أراخو - سيرجيو بوسيكتس - أنسو فاتي - فيران توريس - اناكي بينا - كريستينسين - ماركوس ألونسو - كيسي - جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - اريك جارسيا - بالدي - بابلو توري - تيناس - ألاكرون - استانيس.

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تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة أمام فالنسيا: أرى أن هناك ضجة مؤخرًا، برشلونة هو أصعب نادٍ في العالم، لقد فزت في مدريد 0-1 وهذا لا يكفي، نحن برشلونة أصعب فريق وقلت ذلك في العام الماضي، ريال مدريد هو بطل الأبطال والليجا، وعندما يضغطون عليك يكون الأمر صعبًا للغاية، مدريد جعلنا نعود للخلف، المنافس يأخذك إلى هذه المواقف ببعض الأحيان.

وأضاف تشافي: لن أركز على ريال مدريد في الوقت الحالي؛ لأن تركيزي كله سيكون على مباراة فالنسيا، وعدم تكرار ما حدث أمام ألميريا، نريد الابتعاد 10 نقاط قبل مباراة ريال مدريد.

وأكمل مدرب برشلونة: مباراة ألميريا ستعلمنا، عليك أن تخرج للمباراة باقتناع تام وبكثافة، الآن في الدوري نحن نعتمد على أنفسنا، وعلينا عدم ارتكاب أي أخطاء.

 

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