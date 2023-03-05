يلا شوت برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

لقاء الصدارة بين Barcelona vs Valencia يعود برشلونة من انتصار مميز في الكلاسيكو على ريال مدريد، لمواجهة أخرى لن تقل أهمية أمام فالنسيا، في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة ضد فالنسيا مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم مساء الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة سيحاول أن يصل بفارق النقاط مع نادي ريال مدريد إلى 10 نقاط، حيث يخوض هذه الجولة متصدرا لليجا برصيد 59 نقطة مبتعدا عن الملكي بفارق 7 نقاط، مسجلا 19 فوزا وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما.

في الجانب المقابل فإن نادي فالنسيا يبدو في مركز لا يحسد عليه، بتواجده في المرتبة قبل الأخيرة برصيد 23 نقطة ولم يحقق سوى 6 انتصارات فقط في 23 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.

غيابات برشلونة أمام فالنسيا

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا المرتقبة غياب مجموعة من اللاعبين المؤثرين على مستوى خط الهجوم في مقدمتهم بيدري وجافي وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي.

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القائمة أيضا شهدت تواجد الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي عاد بعد غيابه عن الكلاسيكو.

وجاءت القائمة التي أعلنها تشافي على النحو التالي:

تير شتيجن - أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - جوليس كوندي - إريك جارسيا - بالدي - بابلو توريه - تيناس - ألاركون - إستانيس

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثالثة والربع عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتتابعون مباراة برشلونة وفالنسيا يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا

واستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء الأحد، أمام فالنسيا، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الليجا.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - أنسو فاتي