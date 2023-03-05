يلا شوت برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لقاء الصدارة بين Barcelona vs Valencia يعود برشلونة من انتصار مميز في الكلاسيكو على ريال مدريد، لمواجهة أخرى لن تقل أهمية أمام فالنسيا، في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة ضد فالنسيا مواجهة من العيار الثقيل تأتيكم مساء الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة سيحاول أن يصل بفارق النقاط مع نادي ريال مدريد إلى 10 نقاط، حيث يخوض هذه الجولة متصدرا لليجا برصيد 59 نقطة مبتعدا عن الملكي بفارق 7 نقاط، مسجلا 19 فوزا وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما.

في الجانب المقابل فإن نادي فالنسيا يبدو في مركز لا يحسد عليه، بتواجده في المرتبة قبل الأخيرة برصيد 23 نقطة ولم يحقق سوى 6 انتصارات فقط في 23 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.

غيابات برشلونة أمام فالنسيا

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا المرتقبة غياب مجموعة من اللاعبين المؤثرين على مستوى خط الهجوم في مقدمتهم بيدري وجافي وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي.

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

 

للمشاهدة أضغط علي كلمة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

القائمة أيضا شهدت تواجد الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي عاد بعد غيابه عن الكلاسيكو.

وجاءت القائمة التي أعلنها تشافي على النحو التالي:

تير شتيجن - أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بينا - كريستينسن - ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - جوليس كوندي - إريك جارسيا - بالدي - بابلو توريه - تيناس - ألاركون - إستانيس

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثالثة والربع عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتتابعون مباراة برشلونة وفالنسيا يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا

واستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء الأحد، أمام فالنسيا، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الليجا.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - أنسو فاتي

برشلونة برشلونة أمام فالنسيا برشلونة ضد فالنسيا برشلونة ضد فالنسيا مباشر برشلونة لايف برشلونة مباشر برشلونة مباشر اليوم برشلونة وفالنسيا برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة وفالنسيا مباشر أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا فالنسيا بث مباشر بث مباشر برشلونة اليوم بث مباشر برشلونة وفالنسيا بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا تشكيل مباراة برشلونة أمام فالنسيا ماتش برشلونة وفالنسيا مباراة برشلونة وفالنسيا مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشرة مباراة برشلونة اليوم مباشرة الان مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا مباراه برشلونة مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة الان مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا مواجهات برشلونة وفالنسيا موعد مباراة برشلونة وفالنسيا نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت Camp Nou | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر كورة لايف اليوم 05-03-2023 الدوري الاسباني

عاجل.. الأهلي يقرر رحيل "مدلل" كولر بتوصية من لجنة التخطيط

يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم.. Yalla shoot

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

عاجل.. أشرف حكيمي يدلي بأقواله في قضية الاغتصاب تحت مراقبة الشرطة

يلا شوت "Més que un club" | يلا شووت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر بتاريخ 05-03-2023 الدوري الاسباني Yalla Shoot

نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية.. من هو الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربى؟

يلا شوت Barcelonistas | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا يلا شووت يوتيوب اليوم في الدوري الاسباني