يلا شوت NOW مشاهدة برشلونة ضد فالنسيا Yalla shoot لايف اليوم الأحد 5-3-2023 || بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا بجودة عالية HD دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لقاء Barcelona vs Valencia من أجل الصدارة بث مباشر، ويدخل برشلونة مباراة فالنسيا برفع معنوي قوي، بعد فوزه على منافسه ريال مدريد بهدف دون رد، الخميس الماضي، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

ويسعى الفريق الكتالوني للابتعاد عن صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه الميريا (0-1).

الخصم فالنسيا في حالة هي الأسوأ له منذ سنوات طويلة، فهو ينافس على الهبوط إلى الدرجة الثانية، ويعاني من تذبذب النتائج في الآونة الأخيرة.

في هذا التقرير من "الفجر الرياضي " نتعرف سويًا على مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

متى يلعب برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023؟

يلتقي برشلونة مع فالنسيا مساء الأحد الموافق 5 مارس/ آذار 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا؟

ستأتي مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" كما هي العادة، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني.

وخصصت الشبكة قناة "beIN Sports HD 1" التي تنقل مباريات الليجا، لتكون ناقلة لقمة البارسا والخفافيش.

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للمشاهدة أضغط علي كلمة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

 

البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا

هناك وسيلتان لمتابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا، الأولى الاشتراك في تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة برشلونة وفالنسيا؟

حسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورتس، فإن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وفالنسيا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا

سيتواصل غياب بيدري وليفاندوفسكي وديمبلي للإصابة، عدا ذلك فكتيبة تشافي هيرنانديز مكتملة الصفوف.

ومن المتوقع أن يلعب برشلونة بطريقة 4-3-3 المعتادة، وقد يلجأ تشافي للاعتماد على أنسو فاتي في مركز المهاجم الصريح.

تشكيل برشلونة المتوقع

  • حراسة المرمى: تير شتيجن
  • خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسن - جول كوندي
  • خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي
  • خط الهجوم: رافينيا - أنسو فاتي - فيران توريس
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