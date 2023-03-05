يلا شوت Barça | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلاشوت يوتيوب | ماتش البارسا مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ماتش Barcelona vs Valencia بث مباشر يلا شوت، أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مباراة فالنسيا، المقرر إقامتها فى الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: شتيجن

الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، سيرجي روبيرتو

الهجوم: رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 59 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الوصيف برصيد 52 نقطة، فيما يأتي فريق فالنسيا فى المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة.

مباراة برشلونة ضد فالنسيا

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على غريمه ريال مدريد بنتيجة 1-0 خلال مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما الخميس الماضى على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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للمشاهدة أضغط علي كلمة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز اليوم من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني وزيادة الفارق بينه وغريمه ريال مدريد، بينما يعانى فالنسيا من وضع حرج في جدول ترتيب الدورى الإسباني ويسعى للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية تساعده للهروب من الهبوط.

وشهدت قائمة البارسا لمواجهة فالنسيا عودة أندرياس كريستنسن بعد شعوره بانزعاجات عضلية وغيابه عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة، فيما تواصل غياب ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري بسبب الإصابة.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – إريك جارسيا – جوردي ألبا – بالدي – جول كوندي

خط الوسط: بوسكيتس – بابلو توري – فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي

خط الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – إستانيس – ألاركون – رافينيا

البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا

هناك وسيلتان لمتابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا، الأولى الاشتراك في تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة برشلونة وفالنسيا؟

حسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورتس، فإن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وفالنسيا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فالنسيا

سيتواصل غياب بيدري وليفاندوفسكي وديمبلي للإصابة، عدا ذلك فكتيبة تشافي هيرنانديز مكتملة الصفوف.

ومن المتوقع أن يلعب برشلونة بطريقة 4-3-3 المعتادة، وقد يلجأ تشافي للاعتماد على أنسو فاتي في مركز المهاجم الصريح.

تشكيل برشلونة المتوقع

  • حراسة المرمى: تير شتيجن
  • خط الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسن - جول كوندي
  • خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي
  • خط الهجوم: رافينيا - أنسو فاتي - فيران توريس
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