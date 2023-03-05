مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني بث مباشر

وينتظر نادى برشلونة مواجهة هامة عندما يواجه نظيره فالنسيا ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الإسبانى لكرة القدم، والمقرر لها اليوم، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

تعثر فريق البارسا بشكل مفاجئ بالهزيمة من ألميريا في الجولة الماضية بهدف دون رد، لكنه استفاق بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تاريخ مواجهات برشلونة أمام فالنسيا فى بطولة الدورى الإسبانى

وفاز برشلونة في آخر 4 مواجهات ضد فالنسيا في الدوري، وسجل 3 أهداف على الأقل في 3 مباريات منها، وقد يعادل أفضل سلسلة له من الانتصارات المتتالية في البطولة (5) انتصارات في مناسبتين الأولى بين 1963 و1965 والثانية بين 1992 و1994، ولم يخسر برشلونة في آخر 6 مواجهات ضد فالنسيا في الدوري (فاز 4 تعادل 2)، منذ خسارته أمامه بنتيجة 1-2 في أبريل 2016.

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وفاز فالنسيا بمباراته الأخيرة في الدوري على ريال سوسييداد بهدف دون رد، منهيًا سلسلة من 5 هزائم متتالية في البطولة، ولم يفز فالنسيا بمباراتين متتاليتين في نفس الموسم من البطولة منذ مارس 2022.

وتذاع مباريات الدوري الإسباني 2022-23 حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.. وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وفالنسيا فى بطولة الدورى الإسبانى عبر شاشتها. حيث قررت إدارة الشبكة إذاعة المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة.