يلا شوت ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في كلاسيكو إنجلترا اليوم Yalla shoot

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن بجودة HD الآن يلا شوت مانشستر يونايتد ضد ليفربول ضمن مباريات بطولة الدوري الانجليزي ليفربول ومان يونايتد مباشر، سيستضيف ليفربول مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، فيما يعرف باسم ديربي شمال غرب إنجلترا، والذي سيقام هذه المرة للدور السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخيًا، ينتصر يونايتد في المواجهات المباشرة، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن فريق إريك تن هاج في أفضل حالاته، في تناقض تام مع وضع ليفربول المتذبذب هذا الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 39 نقطة فقط.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي 2023

سيدخل "الشياطين الحمر" الديربي في حالة انتشاء بتحقيق كأس كاراباو، أما "الريدز" ففي حالة متذبذبة بعد الهزيمة الساحقة من ريال مدريد أوروبيًا بخمسة أهداف، ثم الفوز على وولفرهامبتون محليًا.

في الأسطر التالية نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وكيفية مشاهد البث المباشر.

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023؟

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الأحد الموافق 5 مارس 2023 بملعب أنفيلد.

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للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023

كالعادة، ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الديربي سوف يكون متاحًا عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بوسيلتين يستلزم كل منهما اشتراكًا خاصًا.

أما الأولى فهي المنصة الإعلامية لبي إن، تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد؟

يمكنك متابعة قناة "beIN Sports HD 1 Premium" الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، عبر القمرين، نايل سات وسهيل سات.

تردد beIN Sports HD 1 Premium على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium على سهيل سات