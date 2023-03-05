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يلا شوت ليفربول ضد مانشستر يونايتد| بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 5-03-2023 في الدوري الانجليزي

بث مباشر
بوابة الفجر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب آنفيلد اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، لمشاهدة قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستقبل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد.

وكان ليفربول قد استعاد الثقة بالفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، وذلك بعد صدمة الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد 2-5 في دوري أبطال، والتعادل السلبي مع كريستال بالاس في الدوري.

مانشستر يونايتد يدخل المباراة منتشيا بسلسة من النتائج الإيجابية عقب الفوز على برشلونة وتأهله إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، والفوز على وست هام 3-1 في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا تقتصر أهمية المباراة بالنسبة لليفربول، ااذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، على تحسين مركزه في جدول الترتيب، وإنما ستكون فرصة لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة المهينة أمام ريال مدريد.

وستكون مهمة مانشستر الثأر لهزيمتيه أمام ليفربول 5-0 و4-0 في الدوري خلال الموسم الماضي، علما بأن اليونايتد تغلب على الريدز 4-0 في كأس بانكوك في يوليو الماضي، ثم فاز عليه 2-1 ذهابا في الدوري في 22 أغسطس الماضي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

 

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسيكون الديربي منقولًا عبر شاشة beIN Sports HD 1 Premium، وكذلك من خلال القناة الإنجليزية beIN Sports HD 1 English.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

سيتولى المعلق العُماني الشهير "خليل البلوشي" مهمة التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

أما إذا كنت تريد الاستمتاع بالمباراة بالتعليق الأجنبي، فيمكنك ذلك من خلال القناة الصوتية الثانية أو الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023؟

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستقام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، من مساء الأحد 5 مارس/ آذار 2023 بملعب أنفيلد.

هذا يعني أن المباراة ستكون في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

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