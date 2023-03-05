بث مباشر مانشستر يونايتد اليوم MAN UNITED.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت

يسجل الهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ظهوره فى المباراة رقم 150 بقميص الريدز فى مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتواجد فان دايك فى التشكيل الأساسى للريدز أمام مانشستر يونايتد، فى المواجهة النارية المقرر إقامتها على ملعب "آنفيلد"، السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وكتب الحساب لنادى ليفربول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "150 مشاركة لعملاقنا الهولندي فان دايك بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز".

تشكيل ليفربول جاء كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، كودى جاكبو.

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ليفربول ضد مان يونايتد

ويحتل فريق ليفربول، صاحب الأرض، المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بعد فترة مستقرة على مستوى النتائج خلال آخر 4 جولات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلا، وهو ما دفعه للمركز السادس بعد التراجع لفترة طويلة والتنقل بين المراكز من الثامن للعاشر.

ولكن على الرغم من ذلك، تؤكد الأرقام أن ليفربول يمر بأسوأ مواسمه بسبب التراجع المثير فى جميع المسابقات على المستوى المحلي والأوروبي.

وودع ليفربول مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين الإنجليزية، وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بسبب تأخره بـ21 نقطة عن أرسنال متصدر جدول الترتيب، بالإضافة إلى خسارته 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.