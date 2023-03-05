أول تصريح لـ "سلمان الدوسري" عقب توليه وزارة الإعلام بالمملكة

تقدم سلمان الدوسري، وزير الإعلام الجديد بالمملكة العربية السعودية، بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد؛ بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيرًا للإعلام.

وغرد الدوسري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، قائلًا: "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للإعلام، أرجو الله العلي القدير أن يعينني على أداء المهمة الوطنية بكل أمانة واقتدار".

هذا وكان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، كما صدر أمر ملكي اليوم بتعيين إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء.

كذلك أصدر الملك سلمان أمرًا بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة. من جهة أخرى، تم تعيين حمود بن بداح المريخي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدًا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، وعبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظًا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

كما أصدر الملك سلمان أمرًا بتعيين إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.