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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

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بوابة الفجر

يبحث ريال مدريد عن الخروج من كبوة الهزيمة في الكلاسيكو أمام برشلونة، عندما يرحل لملاقاة نظيره ريال بيتيس، مساء غد الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يرغب نادي ريال مدريد في تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر، خاصة أن الأخير سيخوض اختبارا قويا في نفس اليوم أمام فالنسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة، خلف برشلونة بفارق 7 نقاط، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر في 3.

أما ريال بيتيس فيمني النفس بتحقيق الانتصار يوم الأحد، والذي يمنحه فرصة التواجد في المربع الذهبي، حيث يفصله عن صاحب المركز الرابع أتلتيكو مدريد نقطتين فقط.

ما هي غيابات ريال مدريد أمام ريال بيتيس؟

4 غيابات فقط تزين قائمة نادي ريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس، حيث سيغيب عن مواجهة الأحد، كل من ديفيد ألابا والفرنسي فيرلاند ميندي، والكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، بالإضافة إلى الحارس الأوكراني أندريه لونين.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 

وجاءت قائمة الريال لمباراة بيتيس على النحو التالي:

المرمى: كورتوا - لونين - كانيزاريس

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر

الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - تشواميني - داني سيبايوس

الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو - ألفارو رودريجيز

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يتحدى نادي ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في لقاء يأتيكم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة 10:00 مساء الأحد بتوقيت القاهرة، 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة 8:00 مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الموافق الخامس من مارس 2023، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس

وسيعول كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على كتيبته ونجومه المميزين وفي مقدمتهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينسيوس جونيور.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

خط الوسط: توني كروس، داني سيبايوس، كامافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فيدي فالفيردي.

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